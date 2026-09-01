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Росія вдарила у Запорізькому районі по автомобілю ДСНС, є поранені

За минулу добу окупанти вбили в області дві людини.

За минулу добу внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район дві людини загинули, ще вісім поранені.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Загалом окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах області. Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Сьогодні Росія ударила по рятувальниках, які їхали на виклик у Запорізькому районі.

У Кушугумі ворожий дрон поцілив по автомобілю ДСНС, який прямував на гасіння пожежі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранені четверо рятувальників.

Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

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