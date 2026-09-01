Росія вдарила у Запорізькому районі по автомобілю ДСНС, є поранені

За минулу добу внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район дві людини загинули, ще вісім поранені.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом окупанти завдали 981 удар по 57 населених пунктах області. Надійшло 53 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
Сьогодні Росія ударила по рятувальниках, які їхали на виклик у Запорізькому районі.
У Кушугумі ворожий дрон поцілив по автомобілю ДСНС, який прямував на гасіння пожежі. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, поранені четверо рятувальників.
Наразі вони перебувають під наглядом медиків.