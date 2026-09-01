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У Херсоні російський FPV-дрон влучив в автомобіль: загинула людина

Машина загорілась одразу після удару.

У Херсоні російський FPV-дрон влучив в автомобіль: загинула людина
Росія скинула дрон на цивільне авто
Фото: ДСНС України

У Херсоні внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула людина. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, після чого машина загорілася.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прибули на місце події та загасили пожежу. Роботи проводили попри загрозу повторних атак з боку російських військ.

Інші деталі удару наразі не повідомляють.

Фото: ДСНС України

  • За минулу добу в Херсонській області через російські атаки загинули три людини, ще 14 – дістали поранення, з них – 1 дитина. 
  • Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі. У житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 5 багатоповерхівок та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили супермаркет, стільникову вежу та приватний автомобіль. 
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