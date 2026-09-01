У Херсоні російський FPV-дрон влучив в автомобіль: загинула людина

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У Херсоні внаслідок атаки російського FPV-дрона загинула людина. Безпілотник влучив у легковий автомобіль, після чого машина загорілася.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прибули на місце події та загасили пожежу. Роботи проводили попри загрозу повторних атак з боку російських військ.

Інші деталі удару наразі не повідомляють.

Фото: ДСНС України