Росіяни атакували житлові квартали Херсона

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські військові продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі у приватних будинках та господарській споруді.

Про це повідомила ДСНС України.

В одному з районів Херсона через артилерійський обстріл загорівся приватний будинок.

За іншими адресами внаслідок влучання російських FPV-дронів спалахнули двоповерхова та дві одноповерхові житлові будівлі, а також господарська споруда.

Російські військові неодноразово намагалися завдати повторних ударів по місцях роботи рятувальників.

Попри постійну загрозу повторних атак, надзвичайники ліквідували всі пожежі.

Російські окупанти атакували дроном один із супермаркетів у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки постраждав 11-річний хлопчик.