Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували житлові квартали Херсона

Загорілися житлові будинки.

Росіяни атакували житлові квартали Херсона
Фото: ДСНС України

Російські військові продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі у приватних будинках та господарській споруді. 

Про це повідомила ДСНС України.

В одному з районів Херсона через артилерійський обстріл загорівся приватний будинок.

За іншими адресами внаслідок влучання російських FPV-дронів спалахнули двоповерхова та дві одноповерхові житлові будівлі, а також господарська споруда.

Російські військові неодноразово намагалися завдати повторних ударів по місцях роботи рятувальників.

Попри постійну загрозу повторних атак, надзвичайники ліквідували всі пожежі.

  • Загалом, упродовж дня через обстріли РФ на Херсонщині загинули троє людей, ще семеро отримали поранення. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies