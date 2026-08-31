Росіяни атакували житлові квартали Херсона

Російські військові продовжують атакувати житлові квартали Херсона. Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі у приватних будинках та господарській споруді.
Про це повідомила ДСНС України.
В одному з районів Херсона через артилерійський обстріл загорівся приватний будинок.
За іншими адресами внаслідок влучання російських FPV-дронів спалахнули двоповерхова та дві одноповерхові житлові будівлі, а також господарська споруда.
Російські військові неодноразово намагалися завдати повторних ударів по місцях роботи рятувальників.
Попри постійну загрозу повторних атак, надзвичайники ліквідували всі пожежі.
- Російські окупанти атакували дроном один із супермаркетів у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки постраждав 11-річний хлопчик.
- Загалом, упродовж дня через обстріли РФ на Херсонщині загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.