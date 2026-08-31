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ЦПД: Росія проводить інформаційну операцію на окупованих територіях під виглядом підготовки до "виборів"

Одним із завдань цієї кампанії може бути підготовка до фальсифікацій під час псевдовиборів.

ЦПД: Росія проводить інформаційну операцію на окупованих територіях під виглядом підготовки до "виборів"
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія розгорнула інформаційну операцію на тимчасово окупованих територіях України під виглядом інформування населення про вересневі "вибори" до держдуми. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей масово відправляють агітаторів і членів так званих "виборчих комісій" здійснювати подомові обходи. Окупанти позиціонують це як "інформування про вибори".

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Водночас, за даними ЦПД, під приводом таких обходів кремль може проводити масштабну інвентаризацію та інспекцію населення.

Зокрема, окупанти можуть звіряти демографічні бази даних, виявляти порожні помешкання для подальшої конфіскації, а також фіксувати людей, які досі уникають паспортизації та співпраці з окупаційним режимом.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що такі дії можуть бути спрямовані на посилення тотального нагляду та психологічного тиску на населення.

Крім того, одним із завдань цієї кампанії може бути підготовка до фальсифікацій під час псевдовиборів. 

Візитери заздалегідь збирають заявки на так зване "голосування вдома" та дострокові процедури, що може використовуватися для забезпечення заздалегідь визначених показників явки.

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