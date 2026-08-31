Через російський терор на Дніпропетровщині поранені шестеро цивільних

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Упродовж дня, 31 серпня, ворог понад 40 разів атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Шестеро людей постраждали, серед них – дитина.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

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"Пошкоджені супермаркет, багатоквартирний будинок. Постраждали 79-річний чоловік, жінки 63 і 28 років та 7-річна дівчинка. Усі лікуватимуться амбулаторно", – ідеться у повідомленні.

У Криворізькому районі противник цілив по райцентру та Зеленодольській громаді. Понівечені підприємства та інфраструктура. Поранень дістали чоловіки 59 та 48 років. Обидва госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Васильківській і Раївській громадах. Сталися пожежі.

У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Пошкоджене підприємство.