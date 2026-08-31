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Через російський терор на Дніпропетровщині поранені шестеро цивільних

Окупанти понад 40 разів атакували 4 райони області.

Через російський терор на Дніпропетровщині поранені шестеро цивільних
наслідки атаки РФ по Дніпропетровській області
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня, 31 серпня, ворог понад 40 разів атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Шестеро людей постраждали, серед них – дитина. 

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. 

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"Пошкоджені супермаркет, багатоквартирний будинок. Постраждали 79-річний чоловік, жінки 63 і 28 років та 7-річна дівчинка. Усі лікуватимуться амбулаторно", – ідеться у повідомленні. 

У Криворізькому районі противник цілив по райцентру та Зеленодольській громаді. Понівечені підприємства та інфраструктура. Поранень дістали чоловіки 59 та 48 років. Обидва госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 

На Синельниківщині ворог завдав удару по Васильківській і Раївській громадах. Сталися пожежі. 

У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Пошкоджене підприємство.

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