Через російський терор на Дніпропетровщині поранені шестеро цивільних

Упродовж дня, 31 серпня, ворог понад 40 разів атакував 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Шестеро людей постраждали, серед них – дитина.
Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.
"Пошкоджені супермаркет, багатоквартирний будинок. Постраждали 79-річний чоловік, жінки 63 і 28 років та 7-річна дівчинка. Усі лікуватимуться амбулаторно", – ідеться у повідомленні.
У Криворізькому районі противник цілив по райцентру та Зеленодольській громаді. Понівечені підприємства та інфраструктура. Поранень дістали чоловіки 59 та 48 років. Обидва госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
На Синельниківщині ворог завдав удару по Васильківській і Раївській громадах. Сталися пожежі.
У Павлоградському районі потерпала Богданівська громада. Пошкоджене підприємство.
- У Дніпропетровській області російські війська протягом останніх днів тричі атакували енергетичні об’єкти ДТЕК. Внаслідок обстрілів пошкоджене обладнання.