Держетнополітики через суд вимагає ліквідувати Ровеньківську єпархію УПЦ (МП)

ДЕСС звернулася до суду з позовом про ліквідацію Ровеньківської єпархії УПЦ (МП) та передачу державі її майна, коштів та інших активів, крім культового майна.

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті звернулася до Шостого апеляційного адміністративного суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації "Управління Ровеньківської єпархії Української Православної Церкви".

Про це ідеться у повідомленні ДЕСС.

ДЕСС просить суд ліквідувати релігійну організацію, а також передати у власність держави її майно, кошти та інші активи. Виняток становитиме культове майно.

У позовній заяві Держетнополітики зазначає, що є підстави для припинення діяльності Ровеньківської єпархії УПЦ відповідно до законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

Зокрема, йдеться про засудження уповноваженої особи організації за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України – умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, її збройним формуванням або окупаційній адміністрації.

За цією статтею відповідальність передбачена за дії, які завдають шкоди суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності чи національній безпеці України.