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СБУ оголосила про підозру клірику УПЦ МП, який у Криму благословляє російську армію

Прихильника РПЦ і Путіна викинули з Мукачевської єпархії ще у 2015 році.

СБУ оголосила про підозру клірику УПЦ МП, який у Криму благословляє російську армію
Клірики РПЦ благословляють зброю

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру колишньому священнику Мукачівської єпархії УПЦ МП, який нині перебуває у Криму і активно залучений до пропаганди війни та виправдання дій агресора.

Як зазначає управління СБУ в Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook, 41-річний клірик у 2015 році на тлі відкритої проросійської позиції через порушення канонів був відсторонений від служіння та виведений за штат Мукачівської єпархії. Після цього він вирушив до тимчасово окупованого Криму, де перейшов до РПЦ та почав працювати в одному з храмів Севастополя.

Під час війни підозрюваний взяв на себе роль "капелана", благословляє армію-вбивцю та активно бере участь у пропагандистських заходах. Свої проросійські наративи він поширює на сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". 

СБУ інкримінує клірику злочини, передбачені двома статтями Кримінального кодексу: колабораційна діяльність та виправдовування чи заперечення збройної агресії проти України і глорифікація її учасників.

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