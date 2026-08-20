Правоохоронці прозвітували про викриття ще семи схем ухилення від військової служби та мобілізації

Служба безпеки прозвітувала, що спільно з Національною поліцією заблокувала сім нових схем ухилення від військової служби та мобілізації і затримала 18 організаторів оборудок у різних областях України.

Про це розповіли у пресслужбі відомства.

Фото: СБУ Одна із затриманих

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На Житомирщині викрили одразу чотирьох організаторів схеми ухилення від призову на підставі неіснуючих онкологічних захворювань. Встановили, що за 15 тисяч доларів США місцева рієлторка підшукувала «клієнтів», а її спільники – завідувач відділення та лікар онкологічного диспансеру, а також працівниця Центру первинної меддопомоги – імітували хірургічні втручання та використовували біологічний матеріал реальних пацієнтів для оформлення військовозобовʼязаним фейкових довідок про тяжкі діагнози. Це давало підставу оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову. Як з’ясувало розслідування, такою «послугою» скористалися майже пів сотні людей.

На Одещині військова контррозвідка СБУ затримала трьох осіб на схемі незаконного звільнення військових зі служби через «погане» здоров’я. Серед організаторів оборудки – син голови регіонального господарського суду та двоє колишніх посадовців ТЦК. Фігуранти спільно із секретарем місцевої ВЛК оформляли ухилянтам фіктивне «стаціонарне лікування» з подальшим записом фейкових діагнозів. Вартість «пакета» документів становила 15 тисяч доларів США.

Крім цього, в Одесі співробітники СБУ викрили сімейну лікарку та двох працівниць місцевої медустанови, які обіцяли «позачергове» зняття з військового обліку на підставі фіктивних медвисновків. Серед фігуранток – завідувачка одного з відділень обласного медичного центру. За 4 тисячі американських доларів фігуранти продавали військовозобов’язаним підроблені довідки про встановлення групи інвалідності. Тільки на початку злочинної діяльності ділків за їхніми «послугами» звернулося щонайменше 20 чоловіків.

На Черкащині викрили блогера, який закликав до зриву мобілізаційних заходів у центральному регіоні України. Він публікував на власній сторінці у ТікТоку відео з маршрутами руху мобільних груп ТЦК і правоохоронців, а потім агітував військовозобов’язаних «обходити» відповідні локації.

Також у регіоні затримали екссекретарку лікарсько-консультативної комісії, яка за 2 тисячі доларів США допомагала отримати статус опікуна і в такий спосіб ухилитися від мобілізації. Для цього колишня посадовиця оформлювала фіктивні медвисновки про нібито наявність тяжких захворювань у родичів призовників. За наявною інформацією, загалом протиправною схемою скористалося майже 100 військовозобов’язаних.

На Хмельниччині правоохоронці затримали трьох організаторів схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. За 14 тисяч доларів зловмисники організовували фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим «бронюванням». Таким чином «клієнти» отримували змогу виїхати за межі України під приводом службового відрядження.

У Вінниці контррозвідка СБУ затримала контрактника однієї з військових частин регіону, який за 9,5 тисячі доларів США допомагав мобілізованим незаконно залишити місце несення служби. Для цього фігурант приховано виводив клієнтів за периметр режимного об’єкта «в обхід» контрольно-пропускних пунктів. Згодом двоє спільників організатора злочину мали вивезти дезертирів на своїх авто за межі гарнізону.

Фото: СБУ Один із затриманих

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 2 ст. 28, ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Ділкам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.