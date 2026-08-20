Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Росія поширює фейкове відео про 119-ту бригаду, у якому обговорюють “небойові витрати”

Відео поширюється через мережу російських Telegram-каналів, які неодноразово поширювали подібні фейки про українських військових. 

Росія поширює фейкове відео про 119-ту бригаду, у якому обговорюють “небойові витрати”
Фото: prm.ua

Російські пропагандистські ресурси поширюють фейкові відео про 119-ту окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У відео “двоє командирів 119 ОБр ТрО” обговорюють проблеми із забезпеченням та “небойові втрати” у підрозділі.

Реклама

Аналіз матеріалу свідчить про те, що це інсценування. Актори на відео ретельно приховують обличчя, на їхній формі відсутні будь-які знаки розрізнення чи шеврони, а звукова доріжка має явні ознаки технічної обробки для зміни тональності голосів. 

Саме відео поширюється через мережу російських Telegram-каналів, які неодноразово поширювали подібні фейки про українських військових. 

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД нагадують, що російська пропаганда регулярно вдається до створення постановочних сюжетів, зокрема за допомогою штучного інтелекту. У такий спосіб ворог намагається імітувати “думки українських військових” і створити хибну ілюзію хаосу та розколу всередині Сил оборони України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies