Росія поширює фейкове відео про 119-ту бригаду, у якому обговорюють “небойові витрати”

Відео поширюється через мережу російських Telegram-каналів, які неодноразово поширювали подібні фейки про українських військових.

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Російські пропагандистські ресурси поширюють фейкові відео про 119-ту окрему бригаду територіальної оборони ЗСУ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У відео “двоє командирів 119 ОБр ТрО” обговорюють проблеми із забезпеченням та “небойові втрати” у підрозділі.

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Аналіз матеріалу свідчить про те, що це інсценування. Актори на відео ретельно приховують обличчя, на їхній формі відсутні будь-які знаки розрізнення чи шеврони, а звукова доріжка має явні ознаки технічної обробки для зміни тональності голосів.

Саме відео поширюється через мережу російських Telegram-каналів, які неодноразово поширювали подібні фейки про українських військових.

Фото: Центр протидії дезінформації

У ЦПД нагадують, що російська пропаганда регулярно вдається до створення постановочних сюжетів, зокрема за допомогою штучного інтелекту. У такий спосіб ворог намагається імітувати “думки українських військових” і створити хибну ілюзію хаосу та розколу всередині Сил оборони України.