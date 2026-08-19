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ЦПД: Роспропаганда поширює черговий фейк про нібито знищення "загородзагону ЗСУ" на Харківщині

Російські пропагандисти поширюють фейки, щоб створити ілюзію хаосу в українській армії.

ЦПД: Роспропаганда поширює черговий фейк про нібито знищення "загородзагону ЗСУ" на Харківщині
Фото: Центр протидії дезінформації

Російська пропаганда поширила чергову вигадку про нібито хаос і конфлікти всередині Збройних сил України. Цього разу російські ресурси заявили про нібито знищення "загороджувального загону ЗСУ" на Харківщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, напередодні російські пропагандисти поширювали інформацію з посиланням на нібито "джерела у російських силових структурах". У тому сюжеті стверджувалося, що на Харківщині український "загороджувальний загін" начебто розстріляв групу "іноземних найманців ЗСУ", які хотіли здатися в полон.

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Вже наступного дня ті самі анонімні "інсайдери" заявили, що російські військові нібито знищили цей "загороджувальний загін".

У ЦПД наголошують, що таким чином російська пропаганда фактично створила замкнене коло власної вигадки: спочатку придумала існування "загородзагону", а потім – його знищення.

"Ця історія вчергове підтверджує: російська пропаганда не має нічого спільного з журналістикою, а іноді ледве дотягує до низькопробної художньої літератури", – зазначили в Центрі.

У ЦПД також нагадали, що раніше неодноразово спростовували російські фейки про нібито існування "загороджувальних загонів ЗСУ".

За даними Центру, поширення таких вкидів має на меті посіяти ворожнечу між різними родами військ та створити уявлення про нібито «крах» української армії на фронті.

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