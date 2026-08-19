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Російська армія вбила шістьох цивільних на Херсонщині, ще 12 людей поранені

У Херсоні четверо загиблих були пасажирами маршрутного автобуса.

Російська армія вбила шістьох цивільних на Херсонщині, ще 12 людей поранені
Фото: Херсонська ОВА

Упродовж 19 серпня російські військові атакували Херсонщину авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також безпілотниками різних типів. Станом на 17:30 відомо про шістьох загиблих та 12 поранених цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, усі загиблі – жителі Херсона. Вони отримали смертельні травми внаслідок атак російських військ FPV-дронами.

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Четверо загиблих були пасажирами маршрутного автобуса. Ще одна людина загинула в автомобілі, а жінка – під час перебування на вулиці.

Унаслідок атак російських безпілотників та артилерії в Херсоні поранення отримали 10 цивільних. Ще двоє людей постраждали у Комишанах.

Також російські обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, магазин, кафе, території підприємств, гаражі, службовий пасажирський та легковий транспорт.

За фактами воєнних злочинів органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки російських атак і збирають докази воєнних злочинів російських військових.

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