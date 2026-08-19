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Через ворожу атаку на Запорізький район постраждав цивільний

Ворожий дрон ударив по приватному будинку у Шевченківському.

Через ворожу атаку на Запорізький район постраждав цивільний
Наслідки російської атаки у Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська атакували дроном приватний будинок у Шевченківському Запорізького району. Унаслідок атаки постраждав цивільний.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"російський дрон ударив по приватному будинку у Шевченківському. Будинок пошкоджений, поранень дістав 46-річний чоловік", – ідеться у повідмленні.

Йому надається необхідна медична допомога.

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