Через ворожу атаку на Запорізький район постраждав цивільний

Російські війська атакували дроном приватний будинок у Шевченківському Запорізького району. Унаслідок атаки постраждав цивільний.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"російський дрон ударив по приватному будинку у Шевченківському. Будинок пошкоджений, поранень дістав 46-річний чоловік", – ідеться у повідмленні.
Йому надається необхідна медична допомога.
- Уранці росіяни обстріляли Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару в деяких районах обласного центру можливі перебої з електропостачанням.