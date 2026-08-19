​Через ворожий удар у Запоріжжі значна кількість людей без світла

Об’єкти інфраструктури заживлюють від альтернативних джерел.

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Росіяни обстріляли Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару в деяких районах обласного центру можливі перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі об'єкти критичної інфраструктури заживлюють від альтернативних джерел живлення. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.

У "Запоріжжяобленерго" підтвердили ушкодження. Там зазначили, що знеструмлена значна кількість споживачів.