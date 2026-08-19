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​Через ворожий удар у Запоріжжі значна кількість людей без світла

Об’єкти інфраструктури заживлюють від альтернативних джерел.

​Через ворожий удар у Запоріжжі значна кількість людей без світла
Ілюстративне фото
Фото: yavoriv-info.com.ua

Росіяни обстріляли Запоріжжя. Унаслідок ворожого удару в деяких районах обласного центру можливі перебої з електропостачанням.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наразі об'єкти критичної інфраструктури заживлюють від альтернативних джерел живлення. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання. 

У "Запоріжжяобленерго" підтвердили ушкодження. Там зазначили, що знеструмлена значна кількість споживачів.

  • 18 серпня ввечері російські війська атакували безпілотниками Запоріжжя. Станом на ранок відомо, що загинула одна людина. Внаслідок удару пошкоджений багатоквартирний будинок. Є ушкодження і на інших локаціях, зокрема, горів меблевий магазин.
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