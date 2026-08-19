За добу на Харківщині від російських атак загинули 10 людей, більше 20 поренено

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Протягом минулої доби російські військові завдали ударів КАБами, ракетами та безпілотниками по 15 населених пунктах Харківської області. В результаті атак 10 людей загинули, ще 23 постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У селищі Печеніги загинули 10 людей, постраждали – 18; у селищі Слатине Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 47 років; у місті Балаклія поранено 38-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 31-річна жінка і 9-річний хлопчик", – написав Синєгубов у Telegram.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети;

5 КАБів;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

4 fpv-дрони;

40 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.