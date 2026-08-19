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За добу на Харківщині від російських атак загинули 10 людей, більше 20 поренено

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

За добу на Харківщині від російських атак загинули 10 людей, більше 20 поренено
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби російські військові завдали ударів КАБами, ракетами та безпілотниками по 15 населених пунктах Харківської області. В результаті атак 10 людей загинули, ще 23 постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У селищі Печеніги загинули 10 людей, постраждали – 18; у селищі Слатине Дергачівської громади зазнали поранень чоловіки 44 і 47 років; у місті Балаклія поранено 38-річного чоловіка, зазнали гострої реакції на стрес 31-річна жінка і 9-річний хлопчик", – написав Синєгубов у Telegram.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  •  4 ракети;
  •  5 КАБів;
  •  2 БпЛА типу «Герань-2»;
  •  5 БпЛА типу «Молнія»;
  •  4 fpv-дрони;
  •  40 БпЛА (тип встановлюється). 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

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