Головне за вівторок, 18 серпня: понад 190 бойових зіткнень, авіаудари по Краматорську, подання на нових міністрів

Бойові дії на Донеччині, 192 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1637-й день повномасштабної війни.

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Російські військові здійснили чотири авіаудари по Краматорську, у результаті трьох людей було поранено, серед них - 11-річний хлопчик.

Для атак ворог застосував фугасні авіаційні бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Один із засобів ураження влучив по багатоквартирному будинку. Внаслідок обстрілу за місцями мешкань поранено чоловіка і жінку віком 71 та 84 роки й 11-річного хлопчика. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, різані рани, садна та контузії", - йдеться в повідомленні прокуратури Донецької області.

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Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та три легкові автомобілі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 серпня на фронті від початку доби відбулося 192 бойових зіткнення.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 серпня – в новині.

18 серпня у дворі пʼятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки ворожого БпЛА.

Згодом стало відомо про падіння уламків дрона у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі.

Сьогодні в столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу обстрілів.

18 серпня упродовж дня росіяни вдарили по Україні 76 реактивними безпілотниками типу "Shahed". Основний напрямок удару – Київщина.

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За попередніми даними, протиповітряній обороні вдалося збити та подавити понад 70 ворожих цілей. Проте зафіксовано і влучання та падіння збитих безпілотників на кількох локаціях. Інформація уточнюється.

Після 18.30 год 18 серпня в повітряний простір України зайшло ще понад двадцять реактивних БпЛА.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони.

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада розгляне подання найближчим часом відповідно до Конституції України та встановленої парламентської процедури. Нардеп Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі сказав, що голосування відбудеться завтра.

Президент вніс кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ.

Сибіга керував міністерством з вересня 2024 року, а після оновлення уряду цього липня перейшов у статус в.о.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді доопрацьовану Програму діяльності. Порівняно з проєктом, який показували Раді коаліції, з тексту зникли дві найконкретніші соціальні цифри – розмір мінімальної пенсії і гривневий орієнтир зарплати педагога.

Доопрацьований документ Кабмін зареєстрував у ВРУ ввечері 17 серпня 2026 року. Проєкт, який урядовці просили нардепів не оприлюднювати, називаючи його лише чернеткою, мав 86 сторінок – фінальна редакція скоротилася до 76.

Подробиці – в новині.

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