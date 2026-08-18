Із 20 серпня в Україні запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР

В Україні з 20 серпня збільшують кількість комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це повідомив керівник патрульної поліції Олексій Білошицький.
Із четверга на автомобільних дорогах запрацюють 50 нових камер. Тож загальна кількість комплексів зросте до 426.
Ситуація по регіонах така:
- Рівненська область: 12 нових комплексів (7 у м. Рівне, 5 на автодорогах області);
- Житомирська: 6 комплексів (5 у м. Житомир, 1 на автодорозі);
- Київська: 6 комплексів;
- Закарпатська: 4 комплекси;
- Черкаська: 4 комплекси (2 у м. Сміла, 2 на автодорогах області);
- Львівська: 4 комплекси (3 в області, 1 у м. Стрий);
- Волинська: 3 комплекси;
- Дніпропетровська: 2 комплекси;
- Кіровоградська: 2 комплекси;
- Чернівецька: 2 комплекси (м. Чернівці);
- Вінницька: 2 комплекси;
- Миколаївська: 1 комплекс (м. Миколаїв);
- Тернопільська: 1 комплекс;
- Івано-Франківська: 1 комплекс.
Крім того, комплекс автоматичної фіксації в Мукачеві (Закарпаття) відключили від системи, додав Білошицький.
- Того ж дня МВС повідомило, що на автошляхи повертаються спеціальні патрульні автомобілі «Фантоми». Ці авто не мають розпізнавальних знаків, але оснащені комплексами, які фіксують перевищення швидкості безпосередньо під час руху.