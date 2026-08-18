Із 20 серпня в Україні запрацюють 50 нових комплексів автофіксації порушень ПДР

Крім того, комплекс автоматичної фіксації в Мукачеві (Закарпаття) відключили від системи, додав Білошицький.

Ситуація по регіонах така:

Із четверга на автомобільних дорогах запрацюють 50 нових камер. Тож загальна кількість комплексів зросте до 426.

Про це повідомив керівник патрульної поліції Олексій Білошицький .

В Україні з 20 серпня збільшують кількість комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху.

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Тепер їхня кількість зросте до 426 одиниць.

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