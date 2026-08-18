Учителі і педпрацівники шкіл зможуть оформляти відстрочки в Резерв+

Невдовзі в Резерв+ оформити відстрочку зможуть учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Наразі відомство проводить бета-тест нової послуги перед запуском.
«Долучитися можуть педагогічні працівники, які працюють у закладі загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. Під час оформлення система сама перевірить необхідні дані в державних системах – без збирання довідок і подання документів через ЦНАП», - пояснили в міністерстві.
- У травні цього року в застосунку розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн – послуга стала доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.
- У травні Міноброни заявило, що в Україні запровадили автоматичне продовження більшості відстрочок від мобілізації. Тепер понад 90% таких відстрочок продовжуються без необхідності подавати заяви, збирати довідки чи відвідувати державні установи.