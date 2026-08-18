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На Київщині сили ППО знову працюють по ворожих безпілотниках (оновлено)

Повітряні сили України повідомили, що в області – реактивні дрони.

На Київщині сили ППО знову працюють по ворожих безпілотниках (оновлено)
Ілюстративне фото/ Українська авіація
Фото: скріншот з відео

У повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Це вже вдруге за день.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація близько 15:15. Попередній раз дрони збивали близько полудня.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також в ОВА нагадали про необхідність дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не публікувати в мережі роботу української ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в області – реактивні дрони. Зокрема,  раніше була інформація про рух БпЛА на Бровари, згодом – на Переяслав.

  • У Київській області вранці 18 серпня протиповітряна оборона відбивала атаку ворожих дронів. В ОВА повідомили про ушкодження в Броварському районі. Пошкоджено офісу будівлю, складські приміщення і приватний будинок.
  • У Броварах внаслідок атаки сталось влучання у розподільчий центр EVA.
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