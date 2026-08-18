На Київщині сили ППО знову працюють по ворожих безпілотниках (оновлено)

У повітряному просторі Київської області зафіксували російські безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях. Це вже вдруге за день.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація близько 15:15. Попередній раз дрони збивали близько полудня.

Мешканців області закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. Також в ОВА нагадали про необхідність дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не публікувати в мережі роботу української ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в області – реактивні дрони. Зокрема, раніше була інформація про рух БпЛА на Бровари, згодом – на Переяслав.