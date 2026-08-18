Російська атака пошкодила розподільчий центр EVA у Броварах

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Вранці 18 серпня внаслідок російської атаки сталося влучання у розподільчий центр мережі магазинів EVA у Броварах. Він також обслуговує інтернет-магазин EVA.UA.

Про це повідомили на сторінці компанії у Facebook.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі рятувальники продовжують гасити пожежу.

У компанії зазначили, що поки триває гасіння, оцінити масштаби пошкоджень неможливо. Ймовірно, постраждали склад EVA.UA та склад, звідки товари надходять до магазинів мережі.

Через це в частині магазинів деякі товари можуть тимчасово бути відсутніми. Також можливі затримки з виконанням окремих замовлень, оформлених через інтернет-магазин. Якщо атака вплине на конкретне замовлення, працівники контакт-центру зв’яжуться з клієнтом після уточнення всіх обставин.