У Київській області вранці 18 серпня протиповітряна оборона відбивавала атаку ворожих дронів. Обласна військова адміністрація закликала перебувати в укриттях до відбою.

Мешканців просили не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників. Повітряні сили попереджали про рух групи реактивних дронів у бік Броварів. Була загроза і для столиці.

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Станом на 7:50 відомо про ушкодження в Броварському районі. Пошкоджено офісу будівлю, складські приміщення і приватний будинок.

«Інформації щодо постраждалих не надходило. Ворожа атака триває. Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги», – розповіли в ОВА.

Фото: поліція Facebook Ушкодження в Київській області

Фото: поліція в Facebook Внаслідок атаки є ушкодження в Броварському районі

Реактивні дрони рухаються з більшою швидкістю, ніж моделі «шахедів», які ворог запускає з осені 2022-го року. ППО України здатна їх збити, але для цього підходять не всі засоби ураження. Нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що в Україні успішно протестували в бою перехоплювач реактивних БпЛА. Він має швидкість близько 600 км/год.