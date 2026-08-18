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У Київській області ППО відбивала атаку реактивних дронів (доповнено)

Росіяни запустили групу БпЛА. 

У Київській області ППО відбивала атаку реактивних дронів (доповнено)
Наслідки атаки в Київській області
Фото: поліція Facebook

У Київській області вранці 18 серпня протиповітряна оборона відбивавала атаку ворожих дронів. Обласна військова адміністрація закликала перебувати в укриттях до відбою.

Мешканців просили не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників. Повітряні сили попереджали про рух групи реактивних дронів у бік Броварів. Була загроза і для столиці.

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Станом на 7:50 відомо про ушкодження в Броварському районі. Пошкоджено офісу будівлю, складські приміщення і приватний будинок.

«Інформації щодо постраждалих не надходило. Ворожа атака триває. Просимо жителів області перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги», – розповіли в ОВА. 

Ушкодження в Київській області
Фото: поліція Facebook
Ушкодження в Київській області

Внаслідок атаки є ушкодження в Броварському районі
Фото: поліція в Facebook
Внаслідок атаки є ушкодження в Броварському районі

Реактивні дрони рухаються з більшою швидкістю, ніж моделі «шахедів», які ворог запускає з осені 2022-го року. ППО України здатна їх збити, але для цього підходять не всі засоби ураження. Нещодавно ексміністр оборони Михайло Федоров повідомляв, що в Україні успішно протестували в бою перехоплювач реактивних БпЛА. Він має швидкість близько 600 км/год. 

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