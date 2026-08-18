Скібіцький: новий наступ з півночі залежатиме від того, чи проведе Росія мобілізацію

Нова наступальна операція Росії з півночі залежатиме від того, чи оголосить Кремль наступну хвилю мобілізації. Це стане зрозумілим лише після виборів до Державної думи, що заплановані на 18-20 вересня. Після виборів проявляться індикатори і розвідувальні ознаки мобілізаційних заходів, пояснив заступник керівника Головного управління розвідки міністерства оборони Вадим Скібіцький у розмові з РБК-Україна.

За його словами, Росія готова до мобілізації, адже указ Владіміра Путіна ще від 2022 року залишається чинним. Тоді восени він оголосив мобілізаційний призов близько 300 000 росіян.

«До виборів вони будуть намагатись показувати якісь здобутки на тих ділянках фронту, де вони можуть щось зробити. А вже після – можливо, буде мобілізація», – сказав представник ГУР.

Якщо ворог проведе нову хвилю мобілізації, то може підготувати потужне ударне угруповання ближче до лютого наступного року. Тож не виключено, що саме в лютому росіяни з їхньою любов'ю до символічних дат можуть почати новий наступ на Київ.

Вадим Скібіцький додав, що зараз ударне угруповання окупантів становить близько 670 000 бойового компонента і 65 000 особового складу в резерві.

«За даними воєнної розвідки, Москва поставила план на цей рік – рекрутувати 409 тисяч. При цьому Путін ухвалив закон про скорочення переліку злочинів, які забороняють укладати контракти на війну», – повідомив представник Головного управління розвідки.