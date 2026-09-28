Проблема уже ліквідованих МСЕКів була у тому, що ті, хто повинен був її отримати, не міг, а ті, хто не повинен був, отримував.

Міністр Віктор Ляшко вважає, що реформа ЕКОПФО (експертних команд з оцінки повсякденного функціонування людини) переламала цю ситуацію.

А скаталізували зміни і швидше їх запустила не стільки кількість поранених, яка вже виходила [зі служби через інвалідність], а кількість людей, яка хотіла отримати інвалідність для індульгенції від служіння у Збройних силах.

Про це міністр сказав у розмові для проєкту “Наші гідні”.

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“По медичній стороні сьогодні чітко можемо сказати, ті, хто повинен отримати [групу інвалідності], ті 100% її отримують. Ну, з певними відсотками оскарження по процедурі”, – вважає Віктор Ляшко.

Він додав, що ще не вдалося зробити так, аби статус інвалідності взагалі не отримували люди, які не мають його мати.

“Завдяки реформі справи, які з’являються, стали легше виявлятися, на них легше впливати, вичищаючи медичну систему. По кожній справі ми аналізуємо, продивляємося з гендиректором, керівником ЕКОПФО, чи можна було цю проблему виявити, чи вона йшла в межах статистичної похибки і людина гарно шифрувалась”, – додав міністр.