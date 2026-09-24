«Керівник лікарні не може перетворювати посаду на інструмент тиску»: Ляшко відреагував на справу про побори з лікарів у Києві

За інформацією прокуратури, керівники медзакладу систематично вимагали гроші з лікарів за можливість проводити операції. Тим, хто відмовлявся платити, погрожували позбавленням можливості оперувати, переведенням на іншу роботу та скасуванням бронювання від мобілізації.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відреагував на інформацію про викриття у комунальній лікарні Києва схеми вимагання грошей з лікарів за можливість проводити операції.

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Трьом посадовцям повідомили про підозру. Остаточну правову оцінку їхнім діям має надати суд.

«Керівник лікарні не може перетворювати свою посаду на інструмент тиску на лікарів, вимагати гроші за можливість виконувати професійну роботу чи використовувати питання бронювання від мобілізації як засіб шантажу», — написав Ляшко.

Міністр також зазначив, що неприпустимо вимагати гроші з пацієнтів за медичну допомогу, яку вже оплатила держава.

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За словами Ляшка, подібні випадки руйнують довіру до медичної системи та дискредитують роботу лікарів, які працюють і надають допомогу пацієнтам.

«Ганебні дії окремих людей не повинні дискредитувати їхню роботу та кидати тінь на всю медичну спільноту», — сказав він.

Ляшко очікує належного реагування і від київської міської влади як власника закладу, до сфери управління якої він належить. Зокрема, йдеться про необхідність унеможливити подальший тиск на працівників, забезпечити належну роботу лікарні та безперервність надання медичної допомоги пацієнтам.

МОЗ, за словами міністра, відкрите до взаємодії з міською владою та правоохоронними органами.

Він також наголосив, що лікарі, які повідомляють про вимагання, тиск чи інші зловживання, мають бути захищені від переслідування.

«Кожен керівник медичного закладу має розуміти: управлінська посада — це відповідальність, а не право встановлювати власні протизаконні правила та використовувати службове становище у власних інтересах», — додав Ляшко.