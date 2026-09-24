Ляшко: швидка не для того, щоб когось прокапати або виміряти тиск

Екстрена медична допомога – точно не для того, щоб когось прокапати або виміряти тиск.

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Швидка виїжджає на випадки, коли дійсно є загроза життю людини.

Про це у телетері заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

Він закликав українців не викликати медичну бригаду на неекстрені випадки.

"Екстрена медична допомога для того і екстрена, що сам диспетчер вирішує, наскільки важливо відправити в цей конкретний момент бригаду екстреної меддопомоги. Екстрена медична допомога – точно не та допомога, щоб когось прокапати або виміряти тиск. У таких випадках потрібна консультація сімейного лікаря, а екстрена медична допомога приїжджає в екстрених випадках, коли є загроза життю", - зазначив Ляшко.