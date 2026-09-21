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Порівняно з країнами ЄС, в Україні десь на 30% менше медсестер, – Ляшко

В Україні на одного лікаря, на одного пацієнта припадає менше медсестер, ніж в країнах Європейського Союзу. 

Порівняно з країнами ЄС, в Україні десь на 30% менше медсестер, – Ляшко
Фото: Інна Варениця

“Якщо беремо їх [країни ЄС] за 1, то в нас буде 0,7. Десь на 30% точно менше, треба думати, як це питання вирішити”.

Про це міністр охорони здоровʼя сказав в інтервʼю LB.ua

“Ключова задача команді – пріоритизувати рівень оплати середнього медпрацівника і молодшого медпрацівника”, – сказав міністр. 

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За його словами, якщо це питання не буде вирішуватись на рівні керівників закладів, державі знову доведеться “повертатися до якихось питань”. 

Зокрема, одним із варіантів є стара модель, за якою виписують певні вимоги, кажуть, що мінімальна зарплата повинна бути така на таке навантаження і централізовано це держава “спускає” на всі медзаклади.

“Чи це варіант виходу з ситуації? Напевно, ні. Треба провести діалог з усіма гендиректорами і переговорити, бо в мене велика кількість є дискусій з успішними, з середніми, неуспішними закладами охорони здоров'я. Неуспішні не завжди чують”, – додав Віктор Ляшко.

Він також розповів, що важливу роль у реакції на виклик по медсестрах і медбратах відіграє освіта: “Тенденції з розвитком технологій сьогодні, із ситуацією, яка відбувається в лікарнях і не тільки, говорить про мультидисциплінарну команду, де середній медпрацівник є повноцінною частиною команди. Якщо в бакалавратах не появляться у медичних університетах практичні університетські лікарні або клініки, в яких і потенційно новий лікар, і потенційно нова медсестра будуть вчитися працювати в команді, то криза, про яку ми говоримо, буде посилюватись”. 

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