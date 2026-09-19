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Чоловіки йдуть без осічок. Проміжні результати збірних України на шаховій Олімпіаді

В узбецькому Самарканді стартувала 46-та шахова Олімпіада. Якщо ви спитаєте, що спільного у змагань такого штибу з фігурним катанням, відповім: обов'язкова та довільна програми. У шахістів обов'язкова програма – це стартові тури, коли за одну шахівницю сідають команди абсолютно різного рівня. У першому турі фаворити перемогли майже в усіх матчах, а їх набралося близько двох сотень. Найгучнішим винятком стала командна нічия 2:2 між Бразилією (31-й номер посіву) і Ботсваною (133).

Зауважимо, що лише один український колектив з двох «відкатав» обов'язкову програму успішно – чоловічий. У жінок несподівано виникли проблеми з андердогом – командою Аргентини.

Як грали наші шахісти й шахістки у трьох турах шахової Олімпіади, – в огляді на LB.ua.

Чоловіки йдуть без осічок. Проміжні результати збірних України на шаховій Олімпіаді
Ігор Самуненков думає над перебігом партії
Фото: З особистого архіву Самуненкова

Іванчук помилився, але команда підстрахувала 

У чоловіків у матчі проти збірної Зімбабве гарний заспів зробив лідер Ігор Коваленко, який менш ніж за годину змусив скласти зброю суперника вже на 15-му ході. Він просто зловив ферзя. У блискучому стилі обіграв свого суперника Ігор Самуненков – провів феєричну атаку з жертвами тури, а потім коня. Констатуємо, що наші здобули прості, але ефектні перемоги. Впевнено виграв свою партію першого туру й Антон Коробов.

Роман Дегтярьов під час виступу на Чемпіонаті Європи з шахів
Фото: eicc2026.eu
Роман Дегтярьов під час виступу на Чемпіонаті Європи з шахів

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А от дебютант команди, чемпіон Європи Роман Дегтярьов не зміг подолати відверто слабшого суперника – лише нічия. Таким чином, остаточний підсумок – 3,5:0,5 на користь нашої збірної.

У другому турі українці грали з естонцями, і тут сталася певна осічка. Наш Василь Іванчук свіжо розіграв білими ферзевий гамбіт. На 12-му ході він здійснив пішаковий прорив у центрі, пов'язаний з жертвою коня, і мав дуже перспективну позицію. Та, от біда, Василь потрапив до цейтноту (нестача часу в шаховій партії, – Ред.). Як наслідок, на 21-му ході львів'янин припустився фатальної помилки, після чого партію вже врятувати було неможливо. Втім, Коваленко та Самуненков (чорними), а також Дегтярьов (білими) упевнено перемогли. Рахунок – 3:1.

Василь Іванчук під час шахової партії
Фото: Reykjavik Open
Василь Іванчук під час шахової партії

Так само, 3:1, наші подолали словаків. Як завжди, на висоті був Самуненков, який взяв гору чорними. До речі, він набрав 3 очки з 3. Також успішно виступив Антон Коробов, який розіграв англійський початок з каталонським ухилом, а потім скористався численними помилками суперника. А от Ігор Коваленко (білі) та Василь Іванчук (чорні) зіграли лише внічию. Тобто в цілому «обов'язкову програму» хлопці виконали майже на відмінно, хоча й з окремими огріхами.

Таким чином, українці ділять місця з першого по двадцять перше, набравши 6 очок з 6.

Різницю робить чемпіонка Європи

Українські дівчата стартували феєрично! З восьми партій вони не втратили навіть пів очка. На старті чемпіонка Європи Анастасія Гнатишин буквально розтрощила чорними суперницю з Іраку. Цим же кольором взяла гору і її тезка Рахмангулова, а Наталія Букса та Тетяна Скарбарчук свої звитяги здобули білими.

Наступного дня знову на висоті була Гнатишин – вона просто зім'яла суперницю з Литви. Виграла і Рахмангулова. А чорними здобули перемоги без проблем Анна Ушеніна та Скарбарчук. Усе здавалося чудово, ніщо не віщувало біди…

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Анна Ушеніна (праворуч) грає на шаховій Олімпіаді в Самарканді
Фото: FIDE
Анна Ушеніна (праворуч) грає на шаховій Олімпіаді в Самарканді

Але у третій день проти Аргентини, яку посіяли лише 38-ю, наші «впали» на рівному місці. Відзначимо одразу, що Гнатишин цього дня відпочивала.

Особливо прикрою стала поразка Тетяни Скарбарчук. Білими у захисті Німцовича вона зіткнулася з несподіваним продовженням з боку чорних, хоча насправді в білих були чудові можливості захопити ініціативу. Але українка почала грати дуже невпевнено. Спочатку вона випустила перевагу, потім втратила рівновагу і в підсумку склала зброю на 18-му ході. Також програла білими і Наталія Букса. Поступилася чорними і Рахмангулова. Навіть Ушеніна, яка мала зайву якість чорними, не змогла реалізувати перевагу – нічия. Розгром – 0,5:3,5 на користь аргентинок. Навіть у страшному сні таке не могло наснитися!

Атмосфера під час шахової Олімпіади в Самарканді, Узбекистан
Фото: FIDE
Атмосфера під час шахової Олімпіади в Самарканді, Узбекистан

Без втрат ідуть 20 колективів. Наші дівчата набрали 4 очки з 6 і ділять місця з 27-го по 88-е. «Обов'язкову програму» відкатати чисто не вдалося, тож надолужувати доведеться в партіях з відчутно сильнішими суперницями. 

Сьогодні, 19 вересня, жіноча збірна України зустрічається з шотландськими шахістками. А для чоловіків натомість настає справжня довільна програма. Вони протистоятимуть рейтинг-фавориту турніру – збірній США.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
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