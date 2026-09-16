Усе вирішить «хвіст». Чому доля збірної України на Шаховій олімпіаді залежить від підлітків

Хто стане лідером у чоловічої і жіночої українських команд і кого варто остерігатися на турнірі – в прев'ю Олімпіади на LB.ua.

Не без цікавих поворотів у жіночій команді. Першу шахівницю там тримає не ексчемпіонка світу Анна Ушеніна, а 16-річна Анастасія Гнатишин, яка навесні виграла чемпіонат Європи. Вже звично, на жаль, команда їде на турнір без головної ударної сили – сестер Анни й Марії Музичук... Попри все обидві українські команди мають шанси на те, аби гідно виступити на шаховій Олімпіаді.

За два місяці до Олімпіади Олександр Белявський не взяв до збірної чинного чемпіона Європи Романа Дегтярьова. Це можна було пояснювали тим, що тренер покладається на перевірених бійців. За три дні до старту 18-річний харків'янин усе-таки полетів до Самарканда. Щоправда, за обставин, яких ніхто не хотів: через проблеми зі здоров'ям турнір пропускає чемпіон світу Руслан Пономарьов.

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Не встигла Олімпіада розпочатися, як українська команда зазнала відчутної втрати. Через стан здоров'я на турнірі не виступить лідер збірної Руслан Пономарьов. Важко переоцінити важливість цього факту. Руслан був ідеальною фігурою, яка могла б тримати першу шахівницю. Серед наших конкурентів немає жодного, з ким киянин не міг би поборотися. До того ж останнім часом його результати суттєво зросли, а якість партій нагадувала того Руслана, який громив усіх на межі нового тисячоліття. Ну що ж поробиш… Побажаємо ексчемпіону світу, щоб він успішно оговтався після цих негараздів!

Фото: ФШУ Українські шахісти в Самарканді

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Замість нього головний тренер Олександр Белявський включив чемпіона Європи 2026 року харків'янина Романа Дегтярьова — того самого, кому в липні місця у складі не знайшлося. Отож, нині склад збірної виглядатиме так (за рейтингом):

Ігор Коваленко — 2642

Василь Іванчук — 2630

Антон Коробов — 2610

Ігор Самуненков — 2608

Роман Дегтярьов — 2508

Таким чином, наша збірна за рейтингом є 12-ю, середній коефіцієнт — 2623.

Фото: eicc2026.eu Дегтярьов із кубком чемпіона Європи

Про Дегтярьова варто сказати окремо. У квітні в польському Катовіце він стартував 126-м зі 501 учасника, набрав 9 очок з 11, фінішував один на першому місці й став першим в історії чемпіоном Європи, який здобув титул, не маючи звання гросмейстера. Перформанс — 2781. Від цього юнака на шахівниці можна очікувати будь-чого.

Попри кадрові проблеми, все ж таки в української команди є свої безумовні козирі. У першу чергу, це капітан команди (так на Олімпіаді називають тренерів, – Ред) Олександр Белявський. Цей досвідчений наставник, який, здається, знає в шахах усе, є також чудовим психологом, який може налаштувати своїх підопічних на боротьбу з будь-яким суперником.

Фото: З особистого архіву Самуненкова Ігор Самуненков думає про хід під час шахової партії

Другий фактор — це наш «хвіст», тобто нижні шахівниці. Юні Самуненков і Дегтярьов здатні продемонструвати свої найкращі якості. Від того, як вони себе покажуть, багато в чому залежить доля команди.

А хто ж є фаворитами Олімпіади? Це, у першу чергу, шахісти США. За них гратимуть Фабіано Каруана (2792), Уеслі Со (2765), Ганс Німан (2725) і Левон Аронян (2721). Фантастичний склад! Середній рейтинг — 2753. Але, додамо, що в команді немає ще Хікару Накамури та Леньєра Домінгеса. З ними цей колектив був би взагалі непереможним, а так у їхніх конкурентів є шанс.

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Наприклад, у збірної Індії. Склад переможців попередньої Олімпіади також вражає: Арджун Ерігайсі (2759), Рамешбабу Прагнанандха (у подальшому називатимемо його «Праггі») — 2750, Ніхал Сарін (2718), чемпіон світу Доммараджу Гукеш (2703) та Відіт Гуджраті (2697). Середній коефіцієнт — 2735. Окремо зверніть увагу на порядок: чинний чемпіон світу заявлений на четверту шахівницю. У Будапешті Гукеш грав на першій і видав один з найкращих індивідуальних результатів в історії Олімпіад — 9 з 10.

Фото: EPA/UPG Джавохір Сіндаров

Безумовно, прагнутимуть до перемоги і господарі змагання (2720). Їх очолює претендент на корону Джавохір Сіндаров (2777). Після Олімпіади він почне готуватися до матчу з Гукешем у Женеві. На другій шахівниці блискучий шахіст Нодірбек Абдусатторов (2762). Та й їхні партнери по команді — Нодірбек Якуббоєв, Шамсиддін Вохідов і Мухіддін Мадамінов — зовсім не слабкі гросмейстери. А капітаном в узбеків працює ексчемпіон світу ФІДЕ Рустам Касимджанов.

А є ще й потужні збірні Китаю, Німеччини, Нідерландів, Азербайджану, Угорщини, Франції, Вірменії та багато інших колективів. Тому змагання обіцяють бути надзвичайно цікавими!

Новий виклик для чинної чемпіонки Європи

Як ми знаємо, наші найкращі шахістки — сестри Анна та Марія Музичук — не змогли порозумітися з Федерацією шахів України, тому Олімпіаду пропускатимуть. Звичайно, у випадку їхньої участі наша команда могла претендувати на найвищі місця, а вже на медалі й поготів.

Фото: ФШУ Українські шахістки в Самарканді

Головний тренер жіночої збірної України гросмейстер Михайло Бродський оголосив такий склад:

WGM (жіночий міжнародний гросмейстер) Анастасія Гнатишин — 2463;

GM (міжнародний гросмейстер) Анна Ушеніна — 2412;

IM (міжнародний майстер) Наталія Букса — 2390;

WGM Анастасія Рахмангулова — 2317;

Тетяна Скарбарчук — 2221.

Середній коефіцієнт — 2398, це шостий посів на турнірі.

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Фото: ewcc2026.com Анастасія Гнатишин (ліворуч) під час шахової партії

Порядок цей не умовний. За регламентом капітан подає гравців у фіксованому порядку шахівниць до початку першого туру, і змінювати його протягом турніру не можна — запасні виходять лише на нижні шахівниці. Тож констатуємо, що першу шахівницю тримає Гнатишин, другу — Ушеніна.

Нагадаю лише, що, на мою думку, на першу шахівницю найдоречніше було б посадити ексчемпіонку світу Ушеніну. Чому? Аня може цілком чудово тримати першу шахівницю, де гратимуть найсильніші шахістки світу з Китаю, Індії, Грузії, Казахстану, Азербайджану тощо. Утім, аргумент на користь Гнатишин теж залізний. У Батумі 16-річна киянка виграла чемпіонат Європи, стартувавши 76-ю за рейтингом, набрала 9 очок з 11, додала понад 200 пунктів рейтингу, здобула звання WGM і першу норму міжнародного майстра. Ясно, що шановному пану Бродському краще видно, тож, якщо він так вирішив – це правильно.

Фото: ФШУ Українська шахістка Тетяна Скарбарчук

На що взагалі може претендувати наш колектив? Звичайно, боротися за золото українським дівчатам буде доволі важко. Але при певній удачі претендувати на медалі буде цілком можливо. Тим більше, що можна покладати певні надії на наш «хвіст» — Рахмангулову та Скарбарчук. Остання, до речі, в грудні виграла чемпіонат України у Львові, набравши 8,5 з 9 і забезпечивши титул за тур до фінішу.

Фото: Ukrainian Chess Federation Наталія Букса під час шахової Олімпіади.

Отож, головними претендентками на перемогу є шахістки Індії (2476). У складі команди Конеру Хампі, яка повернулася після пропущеного Будапешта, Вайшалі Рамешбабу (претендентка на шахову корону), Дівʼя Дешмукх, Вантіка Агравал і Савіта Шрі. За збірну Грузії (2449) виступають Нана Дзагнідзе, Ніно Бациашвілі, Лела Джавахішвілі, Белла Хотенашвілі та Мері Арабідзе. А от колектив Китаю цього разу представлений не найсильнішим складом: немає ні чемпіонки світу Цзюй Веньцзюнь, ні Лей Тінцзє, ні Тань Чжун'ї. Утім, списувати китаянок зарано — команду очолює Чжу Цзінер, яка в Будапешті взяла індивідуальне золото на першій шахівниці.

Непогані шанси на успіх також у команд США (Карісса Їп, Аліс Лі, Ірина Круш), Польщі (Клаудія Кулон, Олівія Кьолбаса та Моніка Соцько), Казахстану (Бібісара Ассаубаєва).

Фото: FIDE Шахова Олімпіада в Самарканді, Узбекистан, 2026 рік

Олімпіада, проходить у Самарканді. Церемонія відкриття відбулася 15 вересня, перший тур — 16-го, фініш — 27-го. Це найбільший турнір в історії змагання — 400 команд: 208 у чоловічому заліку і 192 в жіночому. Це на 20 більше за рекорд Будапешта-2024. Грають 11 турів за швейцарською системою. Залік очок — командний. Перемога в матчі — 2 очки, нічия — 1. У складі кожного колективу 4 основні гравці та 1 запасний.

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Нова ера в шахах

Також протягом турніру відбудуться й вибори президента ФІДЕ. Нагадаємо, що Аркадій Дворкович, який представляв країну-агресорку, у липні потрапив під санкції ЄС — Брюссель інкримінує йому використання посади для підтримки російської політики, що підриває територіальну цілісність України. Після цього він призупинив повноваження на час дії санкцій. Обов'язки президента поки виконує віцепрезидент, 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.

Із виборчих перегонів Дворкович вийшов. Голосування Генеральної асамблеї відбудеться 26 вересня, балотуються три тікети: Тимур Турлов з Анандом, Вадим Розенштейн з Гордоном Тангом та Ян Генрік Бюттнер з Малкольмом Пейном.

У FIDE з'явився шанс на очищення, але чи скористаються ним — питання відкрите.