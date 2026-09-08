​Під час нічної атаки Росії пошкоджено спортивний майданчик Світоліної та Стаховського

Падел-клуб SVITO був відкритий у травні цього року.

У Києві через масовану атаку Росії зазнав пошкоджень спортивний комплекс SVITO Padel Club. Цей падел-клуб заснували українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський.

Про це повідомляється на сторінціклубу в Instagram.

Зазначається, що будівля клубу постраждала від вибухової хвилі. Люди не зазнали ушкоджень.

"Ще кілька місяців тому ми домовлялися про імпорт цих кортів та працювали над ідеальним вирівнюванням поверхні для гри — а сьогодні вони відчули на собі наслідки російської атаки та вибухової хвилі від влучання у цех з виробництва їжі поруч. Це непросто бачити, але ми вже працюємо над відновленням. Зараз оцінюємо масштаби пошкоджень і як тільки матимемо повну картину, обов’язково повідомимо про час повернення до роботи", - йдеться в повідомленні.