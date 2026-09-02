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Стародубцева вперше вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу

Стародубцева вперше вийшла до другого кола Відкритого чемпіонату США з тенісу
Юлія Стародубцева
Фото: EPA/UPG

У Нью-Йорку проходить заключний, четвертий у сезоні, етап серії Grand Slam - Відкритий чемпіонат США з тенісу (US Open).

Про це повідомляє Укрінформ

У третій день змагань стартове коло упевнено подолала Юлія Стародубцева, яка за 1 годину 19 хвилин завдала поразки німкені Еллі Зайдель - 6:2, 6:2. Наступна суперниця українки визначиться у протистоянні Марія Саккарі (Греція, 32) - Робін Монтгомері (США, Q).

Стародубцева втретє виступає в основній сітці US Open і здобула свою першу перемогу.

US Open триватиме до 13 вересня. 

Нагадаємо, що в квітні  Стародубцева вперше в кар'єрі стала призеркою турніру WTA

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