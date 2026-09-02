Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
ГоловнаСвіт

Axios: США вперше атакували іранські танкери у відповідь на удари в Ормузькій протоці

Політику "танкер за танкер" схвалив Дональд Трамп.

Axios: США вперше атакували іранські танкери у відповідь на удари в Ормузькій протоці
Ормузька протока
Фото: NYT

Американські військові під час ударів по Ірану у вівторок атакували два танкери, що належать іранському уряду. За даними американських посадовців, це перший випадок, коли США завдали ударів по іранських танкерах у відповідь на атаки суден в Ормузькій протоці.

Про це пише Axios.

Один із представників США повідомив, що президент Дональд Трамп схвалив нову політику "танкер за танкер", покликану стримати Іран від нападів на танкери, які проходять через протоку.

Реклама

Загалом американські військові у вівторок атакували близько 100 цілей. Серед них – об'єкти Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема системи ППО, радари, комунікаційні об'єкти та пускові установки протикорабельних ракет і ударних дронів.

Іран у відповідь запустив близько 25 балістичних ракет, а також близько двох десятків безпілотників по американських базах у Бахрейні. Ракетних і дронових атак також зазнали американські об'єкти в Кувейті та Ербілі. За даними США, більшість атак перехопили.

Водночас іранські медіа заявили про удар по весільній церемонії в Кухестаку, внаслідок якого нібито загинули щонайменше четверо людей і 35 дістали поранення. У Центральному командуванні США заявили, що знають про ці повідомлення, але наголосили, що американські військові не атакують цивільних.

Попри обмін ударами, американські сили продовжили супроводжувати судна через Ормузьку протоку. У вівторок нею пройшли близько 40 суден, які перевозили мільйони барелів нафти.

Що відбувається в Ормузькій протоці?

  • США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Через південний канал протоки, вздовж узбережжя Оману, проходять близько 15-20 нафтових танкерів за добу. Танкери рухаються організованими колонами у визначені часові проміжки. Безпеку судноплавства також забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.
  • Згідно з заявою Трампа, США повністю очистили міжнародні води Ормузької протоки від морських мін, які або вилучили, або знешкодили. Проте за оцінками країн-партнерів, американські сили могли вже провести значну роботу з розмінування, однак повністю очистити протоку, ймовірно, не вдалось.
  • Вчора Британія повідомила про те, що зазнав атаки танкер, який прямував на вихід з Ормузької протоки. За інформацією екіпажу, у судно влучили три невстановлені снаряди. Про постраждалих чи шкоду довкіллю не повідомляли. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies