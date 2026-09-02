Axios: США вперше атакували іранські танкери у відповідь на удари в Ормузькій протоці

Американські військові під час ударів по Ірану у вівторок атакували два танкери, що належать іранському уряду. За даними американських посадовців, це перший випадок, коли США завдали ударів по іранських танкерах у відповідь на атаки суден в Ормузькій протоці.

Про це пише Axios.

Один із представників США повідомив, що президент Дональд Трамп схвалив нову політику "танкер за танкер", покликану стримати Іран від нападів на танкери, які проходять через протоку.

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Загалом американські військові у вівторок атакували близько 100 цілей. Серед них – об'єкти Корпусу вартових Ісламської революції, зокрема системи ППО, радари, комунікаційні об'єкти та пускові установки протикорабельних ракет і ударних дронів.

Іран у відповідь запустив близько 25 балістичних ракет, а також близько двох десятків безпілотників по американських базах у Бахрейні. Ракетних і дронових атак також зазнали американські об'єкти в Кувейті та Ербілі. За даними США, більшість атак перехопили.

Водночас іранські медіа заявили про удар по весільній церемонії в Кухестаку, внаслідок якого нібито загинули щонайменше четверо людей і 35 дістали поранення. У Центральному командуванні США заявили, що знають про ці повідомлення, але наголосили, що американські військові не атакують цивільних.

Попри обмін ударами, американські сили продовжили супроводжувати судна через Ормузьку протоку. У вівторок нею пройшли близько 40 суден, які перевозили мільйони барелів нафти.

Що відбувається в Ормузькій протоці?

США протягом останніх кількох тижнів непублічно організували коридор через Ормузьку протоку, яким щодня транспортують мільйони барелів нафти. Через південний канал протоки, вздовж узбережжя Оману, проходять близько 15-20 нафтових танкерів за добу. Танкери рухаються організованими колонами у визначені часові проміжки. Безпеку судноплавства також забезпечують винищувачі ВПС США, які захищають кораблі від іранських крилатих ракет та безпілотників.