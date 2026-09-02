Президентка Єврокомісії зустрінеться у Брюсселі з генсеком НАТО

Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте говоритимуть про Україну і не тільки.

Європейська Комісія анонсувала зустріч у Брюсселі між президенткою виконавчого органу ЄС Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Як пише Укрінформ, у середу, 2 вересня, посадовці поспілкуються у будівлі Берламон, де засідає Єврокомісія. Перед початком розмови фон дер Ляєн та Рютте планують вийти до преси.

Журналісти звернули увагу на незвично пізнє повідомлення про зустріч та різкі зміни до календаря фон дер Ляєн. У Єврокомісії це називають нормальним явищем, а темою розмови з генсеком НАТО зазначають "зростання гібридних загроз, яке ми зараз спостерігаємо".

У Брюсселі підтвердили, що "будь-яка подібна дискусія не може оминути тему України, оскільки події там мають наслідки для всіх нас".