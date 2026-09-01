Дипломатична служба ЄС підготувала нові санкції: у списку дитячий табір з КНДР та президент Татарстану

Євросоюз вважає ще 10 людей і 17 організацій причетними до незаконного переміщення, русифікації та мілітаризованого виховання українських дітей.

Європейська служба зовнішньої дії підготувала нові санкційні списки проти ще 10 людей і 17 організацій, яких вважає причетними до незаконного переміщення, русифікації, ідеологічної обробки та мілітаризованого виховання українських дітей.

Про це йдеться у проєкті рішення, який є в розпорядженні Радіо Свобода.

Нові санкції пояснюють “систематичною незаконною депортацією та примусовим переміщенням українських дітей” до Росії й на окупованих територіях, а також їхнім примусовим усиновленням, перевихованням та асиміляцією.

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Пропозицію Високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каї Каллас передали на розгляд Раді ЄС. Для набуття чинності санкції має затвердити Рада ЄС, після чого їх опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Санкції проти дитячого табору “Сондовон” у Північній Кореї

Однією з найбільш незвичних позицій у новому списку є Міжнародний дитячий табір “Сондовон” у Вонсані в Північній Кореї. Зазначається, що ця державна установа бере участь у програмах перевезення українських дітей із тимчасово окупованих територій до КНДР, організованих у координації з російськими структурами.

Під виглядом “культурного обміну” українські діти там потрапляють під вплив проросійської пропаганди, ідеологічної обробки та елементів мілітаризованого виховання.

Раніше Євросоюз уже запроваджував обмеження проти російських таборів та освітніх установ, зокрема “Артеку”, “Орльонка” та “Смени”. Водночас Велика Британія ще 11 травня цього року внесла “Сондовон” до свого санкційного списку за підтримку російської програми депортації та перевиховання українських дітей.

Обмеження можуть ввести проти президента Татарстану

Найвищим за посадою російським чиновником у новому проєкті є президент Татарстану Рустам Мінніханов.

В єврослужбі вважають, що він сприяв незаконному переміщенню українських дітей до таборів у Татарстані, зокрема до табору “Мірас”.

Сам “Мірас” уже фігурував у санкційних рішеннях ЄС. У 2023 році санкції за участь у перевезенні українських дітей до нього були запроваджені проти віцепрем'єрки Татарстану Лейли Фазлєєвої та регіонального міністра у справах молоді Ріната Садикова. Тепер ЄС пропонує внести до списку безпосередньо главу Татарстану.

Хто ще у санкційному списку

До санкцій також пропонують включити чиновників, які відповідають за освіту та молодіжну політику на окупованих Росією територіях України. Серед них – так звані "міністри" освіти окупованих частин Запорізької та Донецької областей Олександр Калягін і Олег Трофімов, уповноважена з прав дитини на окупованій частині Херсонщини Ірина Кравченко, заступник голови окупаційної адміністрації Ялти Ренард Кутковський та керівниця севастопольського відділення російського “Руху перших” Анна Молчанова.

Окремою категорією в списку є дитячі табори в Росії та окупованому Криму, де українських дітей залучають до російського “патріотичного виховання”, військово-спортивних занять, вивчення російської історичної версії подій та заходів на підтримку російської армії.

Серед інших кандидатів на санкції – Комітет з туризму Москви і державний Центр вивчення молодіжного середовища і моніторингу мереж.