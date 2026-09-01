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На Одещині через атаку РФ загорівся поштовий термінал

Це вже не перший удар ворога по цьому терміналу.

На Одещині через атаку РФ загорівся поштовий термінал
Удар по поштовому терміналу
Фото: Олег Кіпер

Російські війська вкотре атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару спалахнула пожежа у приміщенні поштового термінала, який раніше вже зазнавав пошкоджень через російські атаки.

Про це в Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місце прибули рятувальники ДСНС. Їм вдалося оперативно ліквідувати займання.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби та фахівці, які встановлюють наслідки атаки.

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