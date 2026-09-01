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Директор мовного центру у Хмельницькому отримав два роки позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії

Водночас слідство щодо можливих злочинів проти учениць закладу триває.

Директор мовного центру у Хмельницькому отримав два роки позбавлення волі за зберігання дитячої порнографії

Директора мовного центру у Хмельницькому засуджено за зберігання дитячої порнографії, повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури довели в суді, що чоловік за допомогою власного ноутбука отримував через Інтернет доступ до матеріалів дитячої порнографії та зберігав їх на комп’ютері.

Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання у червні 2026 року правоохоронці вилучили ноутбук, на якому виявили відповідні матеріали.

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Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 301-1 КК України та призначив покарання у виді 2 років позбавлення волі. Окремо його на 3 роки позбавлено права займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням та проведенням дозвілля дітей.

Зараз триває розслідування можливих злочинів безпосередньо щодо дітей, які навчалися у цьому центрі. Раніше цьому директору повідомили про підозру у розбещенні двох учениць

За інформацією слідства, протиправні дії могли відбуватися під час занять з англійської мови.

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