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Вибух у райвідділі поліції у Рівному: ДБР назвало попередню причину

Загинув заступник начальника управління. 

Вибух у райвідділі поліції у Рівному: ДБР назвало попередню причину
Вибух у райвідділі у Рівному
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини вибуху, який стався 31 серпня у внутрішньому дворі одного з відділень поліції в Рівному. Унаслідок детонації загинув правоохоронець, ще троє поліцейських зазнали тяжких травм.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Загиблим був заступник начальника управління. Серед поранених – керівник одного з управлінь, інший заступник начальника та інспектор. Їх госпіталізували.

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За попередньою версією слідства, вибух міг статися через детонацію боєприпасу, який зберігали на території установи. ДБР перевіряє, зокрема, можливе порушення правил безпечного поводження та зберігання вибухонебезпечних предметів.

Слідчі вже оглянули місце події та вилучили уламки й службову документацію. Наразі допитують свідків і проводять експертизи, які мають встановити причини та обставини вибуху.

Провадження відкрили за статтею Кримінального кодексу про недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

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