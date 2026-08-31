Головне за понеділок, 31 серпня: понад 170 боєзіткнень, вибух у поліції в Рівному, продовження дронового терору

Бойові дії на Донеччині, 173 бойових зіткнення, ворожі обстріли, пропозиції щодо змін до протоколів безпеки в столиці. Яким запам’ятається 1650-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 серпня на фронті від початку доби відбулося 173 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку Сили Оборони відбили 32 ворожі штурми.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 31 серпня – в новині.

Реклама

Російський безпілотник “Італмас” влучив у квартиру 5-поверхівки у Ковпаківському районі Сум, повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Дрон не здетонував, але сталося загорання помешкання, яке локалізували.

Станом на 15:25 було відомо про ще один удар реактивним БпЛА по багатоквартирному житловому будинку у Зарічному районі. Внаслідок російської атаки на житловий сектор міста постраждали 4 людей.

Унаслідок російської атаки знищено розподільчий центр магазину "Аврора" на Київщині.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні знищено ще один розподільчий центр мережі "Аврора" на Київщині. Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті", – повідомив співзасновник компанії Тарас Панасенко.

У ДСНС також повідомили, що рятувальники оперативно прибули на місце та не допустили поширення вогню на сусідню будівлю.

У Рівному поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі районного відділу. Внаслідок події загинув поліцейський, ще троє правоохоронців отримали поранення.

За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України.

Реклама

Київська влада разом із військовими планує переглянути правила безпеки та порядок руху транспорту мостами під час повітряних тривог, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Пізніше Кличко повідомив, що на раді оборони міста Києва ухвалили звернення до уряду щодо змін до протоколів безпеки, які діють в столиці. Ці правила стосуються, зокрема, порядку організації руху мостами Києва під час повітряних тривог та послаблення комендантської години в столиці.

"За умови ухвалення нових протоколів безпеки Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія (зелена гілка). Із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег. Наземний комунальний транспорт, нагадаю, сьогодні працює під час тривог", - наголосив Кличко.

Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті.

Докладніше – в новині.

У Непалі розпочали ДНК-тестування для ідентифікації невпізнаних тіл після стихійного лиха. Наразі місцезнаходження 56 громадян України досі залишається невстановленим, повідомило Посольство України в Індії.

"31 серпня 2026 р. від МЗС Непалу отримано інформацію щодо проведення ДНК-тестування для ідентифікації невпізнаних тіл, яке поширюється також на іноземних громадян. Найближчим родичам першого ступеня спорідненості зниклої особи – батькові, матері, сину або доньці – пропонується надати зразок свіжої крові для проведення ДНК-профілювання", – ідеться у повідомленні відомства.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!