У Непалі та Тибеті відомо вже про понад 900 загиблих від повені. Українців ще не знайшли (доповнено)

Станом на ранок понеділка кількість загиблих унаслідок повені у Непалі та Тибеті перевищила 900 осіб. Непальська влада повідомила, що 903 людини загинули, а 4247 вважаються зниклими безвісти. Серед зниклих — 933 працівники гідроенергетичних об’єктів. На китайській стороні влада повідомила про 16 загиблих у повіті Гііронг і 546 зниклих безвісти.

Як пише Reuters, Червоний Хрест оцінює, що стихійне лихо, ймовірно, зачепило понад 90 000 людей.

Доповнення. Кількість громадян України, які розшукуються в зоні стихійного лиха, залишається без змін, шукають 56 українців. Їх немає у списках загиблих чи постраждалих, повідомили у МЗС України.

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Пошуково-рятувальні операції тривають, і до них залучені команди з обидвох боків кордону. Китайські рятувальні служби продовжують пошук у найбільш постраждалому районі, зокрема із застосуванням приладів для виявлення ознак життя та службових собак. До пошуково-рятувальних робіт залучено понад 2 тисячі осіб. Операція здійснюється із використанням наземних, повітряних та водних засобів.

В районі КПП проводяться "килимові" пошуки, на місці знаходять особисті речі зниклих. Одночасно розчищають завали та відновлюють критичну транспортну інфраструктуру. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на останніх кілометрах автодороги G216, що веде до КПП Чжирон.

Також китайська сторона повідомила про відновлення зв'язку у зоні лиха, зокрема базової станції мобільного зв'язку та ще 9 станцій. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань та ризик повторних зсувів.

Непальські чиновники повідомили, що головна увага рятувальників зосереджена на пошуку 933 працівників, які, за припущеннями, опинилися заблокованими на 11 гідроенергетичних об’єктах. Багато з них можуть перебувати всередині тунелів у двох найбільш постраждалих районах – Расува та Нувакот.

Непальська армія повідомила, що рятувальники використовують керовані вибухи, екскаватори та прожектори, щоб відкачувати воду, розчищати бруд і діставатися заблокованих людей.

Після проникнення до двох тунелів рятувальники виявили три тіла. Інші ділянки залишаються похованими під шаром бруду, і їх продовжують обстежувати.

Президент Китаю Сі Цзіньпін, який перебував із візитом у Киргизстані, заявив, що Пекін докладає всіх зусиль для пошуку зниклих після катастрофи. Китай раніше повідомив, що в Тибеті, неподалік важливого прикордонного переходу з Непалом, 261 іноземний громадянин із 23 країн вважається зниклим безвісти.

За даними китайського державного телеканалу CCTV, Пекін мобілізував понад 2100 рятувальників і виділив щонайменше 220 млн юанів ($33 млн) на допомогу постраждалим.

Хоча Непал заявив, що загалом не потребує іноземної допомоги для проведення пошуково-рятувальних операцій, країна звернулася до своїх великих сусідів - Індії та Китаю по допомогу експертів у рятуванні людей із тунелів.

Починаючи з п’ятниці рятувальні роботи кілька разів призупиняли через погану погоду та побоювання щодо нового затоплення.

Через катастрофу на кордоні між Непалом і Китаєм утворилося озеро, яке почало переповнюватися та скидати воду в річки Непалу. Це створює загрозу нової хвилі повені.