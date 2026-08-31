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На півночі Кіпру перекинувся паром. 8 людей загинуло і 18 зникли безвісти

Капітана судна та сімох членів екіпажу затримали у межах розслідування інциденту.

На півночі Кіпру перекинувся паром. 8 людей загинуло і 18 зникли безвісти
Фото: Jewel Samad

Щонайменше вісім людей загинули, а 18 інших досі вважаються зниклими безвісти після того, як пасажирський човен перекинувся біля північного Кіпру.

Про це повідомив голова турецької адміністрації, пише BBC.

Прем'єр самопроголошеної Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК) Унал Юстел заявив, що паром із 259 пасажирами та 8 членами екіпажу вийшов з порту Кіренії в неділю. Відомо, що судно перекинулося після удару двох хвиль. Коли капітан намагався вирівняти паром після першої хвилі, вдарила друга, і судно почало набирати воду.

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Міністр транспорту ТРПК Ерхан Аріклі повідомив місцевим ЗМІ, що 100 пасажирів доставили на берег.

За словами Юстела, капітана судна та сімох членів екіпажу затримали у межах розслідування інциденту.

Турецька сторона повідомила, що більшість людей на борту вдалося врятувати. Водночас пошуково-рятувальна операція триває. Човен затонув, шукають чорну скриньку, щоб встановити розвиток подій.

Додамо, пором – швидкісне судно Filo Jet довжиною 40 метрів та шириною 10 метрів – курсує під прапором Туреччини.

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