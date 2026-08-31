Федоров поїхав до США: на перемовини про новий інвестиційний фонд оборонних технологій

Про підготовку такого візиту було відомо раніше, і західна преса пов'язувала цю поїздку з прагненням отримати підтримку «виборчих» заяв. Сам Федоров заперечував політичний намір візиту.

Ексміністр оборони Михайло Федоров планує створити новий інвестиційний фонд оборонних технологій. Увечері 30 серпня він повідомив про початок візиту до США з метою зустрічей з венчурними фондами, підприємцями, технологічними компаніями, експертами та організаціями, які можуть стати партнерами нових проєктів і допомогти посилити Україну, сказав він у дописі в Facebook.

За словами ексміністра, це не буде класичним венчурним фондом. Він планує і залучати інвестиції в українські defence-tech компанії, і створювати такі компанії навколо технологій, що критично потрібні на полі бою.

Ексміністр сказав, що на початку бачать три ключові напрямки:

роботизація на полі бою, аби прибрати людей «з найбільш небезпечних ділянок фронту»

реактивні дрони-перехоплювачі

дешеві ракети з використанням ШІ

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Після переговорів з потенційними партнерами і інвесторами планують сформувати команду і представити прозору модель фонду.

«Наше завдання – залучити міжнародний капітал та експертизу для створення нових технологій, щоб Україна перемагала ворога в кожному наступному технологічному циклі», – сказав він.

Контекст

Михайло Федоров втратив посаду міністра оборони в липні цього року, внаслідок заміни прем'єрки Юлії Свириденко на Сергія Корецького. Відставка, причини якої не були прокомуніковані, спричинила протести в багатьох містах України. Масові акції зрештою привели до звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача і призначення натомість Михайла Драпатого.

Володимир Зеленський казав, що пропонував Федорову чотири різні посади включно з посадою віцепрем'єра. Однак той сказав, що погодиться лише на посаду міністра оборони, бо на інших не зможе боротися з корупцією в закупівлях та завершити розпочату трансформацію армії.

Після повернення Верховної Ради з місячної перерви в роботі президент подав кандидатуру міністра оборони – Євгенія Хмари, який протягом цього місяця керував міноборони в статусі в.о. Федоров того ж дня записав відеозвернення, де заявив, що країні треба визначитися, як провести вибори до завершення воєнного стану. Після цього координатори протестів, що тривали після відставки Федорова, повідомили про їх завершення.

Євгеній Хмара після призначення міністром казав, що пропонував своєму попереднику співпрацю, але відповіді не отримав.

Зеленський, спілкуючись з журналістами в серпні, дав зрозуміти, що однією з причин заміни міністра оборони була ситуація, що склалася на переговорах з президентом США про дозвіл на використання Starlink для оборонних ударів по території Росії. Президент пояснив, що з міністерства оборони отримав сигнал про згоду Ілона Маска, але на перемовинах із американським лідером з'ясувалося, що такої згоди не було.