​NASA запустило космічний телескоп Roman для дослідження екзопланет

Перші знімки планують опублікувати на початку 2027 року.

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Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) здійснило запуск космічного телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope за допомогою ракети Falcon Heavy від SpaceX.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Запуск місії відбувся о 07:26 за східним часом (о 14:26 за Києвом) зі стартового комплексу 39A космічного центру Кеннеді у Флориді.

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У NASA зазначили, що телескоп Roman дозволяє досліджувати величезні ділянки неба та "глибоко занурюватись в історію космосу". Місія має на меті допомогти астрономам досліджувати темну матерію, темну енергію та світи за межами Сонячної системи.

"Roman є саме тією історією успіху, яку ми хочемо бачити в усьому NASA. Ця місія, реалізована достроково та в межах бюджету, є результатом понад десятиліття самовідданої праці співробітників NASA та наших партнерів у галузі", - прокоментував керівник NASA Джаред Айзекман.

Наземна команда керування Центру космічних польотів імені Годдарда у Грінбелті, штат Меріленд, почала отримувати дані від телескопа Roman вже через 7 хвилин після запуску.

Ракета Falcon Heavy відокремилася від обсерваторії на 31-й хвилині польоту. Після відокремлення від центрального блоку ракетні прискорювачі безпечно повернулися на космодром для техобслуговування.

За кілька тижнів запрацює основний прилад Roman - Wide Field Instrument - інфрачервона камера з роздільною здатністю 300 мегапікселів має 18 детекторів 4K, що збирають фотони світла, які потім будуть перетворені на чіткі космічні панорами.

Протягом трьох місяців введення телескопа в експлуатацію вчені проведуть серію калібрувань та випробувань приладів.

NASA планує оприлюднити перші знімки телескопа Roman на початку 2027 року. Щодня космічний телескоп надсилатиме 1,4 терабайта даних, що наразі є найвищою швидкістю передачі даних серед усіх астрофізичних місій управління.

Roman - це вже четверта місія, яку NASA запустило на ракеті Falcon Heavy.