В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
ГоловнаСвіт

Кількість загиблих через повені в Непалі та Тибеті зросла до 750

Безвісти зникли понад 3000 людей.

Кількість загиблих через повені в Непалі та Тибеті зросла до 750
Наслідки повені між Непалом та Китаєм
Фото: EPA/UPG

Кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок катастрофічних повеней минулого тижня в неділю зросла до 750 осіб, ще 3044 людини вважаються зниклими безвісти. 

Як пише Reuters, про це повідомили місцеві органи влади. Рятувальники були змушені перебратися на височини через підняття рівня води в річках після дощів.

Із п'ятниці рятувальні операції кілька разів призупиняли через негоду та побоювання, що озеро, яке утворилося на кордоні Непалу й Китаю внаслідок зсуву після обвалу льодовика в середу, може спричинити нові повені. Озеро почало переливатися через край і скидати воду в річки Непалу.

Реклама

За оцінками Червоного Хреста, стихійне лихо, ймовірно, зачепило понад 90 тисяч людей. Китай пов'язує катастрофу з наслідками зміни клімату.

Наразі рятувальні роботи в Непалі зосереджені на сотнях людей, які, як вважається, можуть бути заблоковані в тунелях гідроелектростанцій після того, як потоки льоду, каміння, бруду та уламків обрушилися на гірські річки Гімалаїв.

За даними непальського органу з питань стихійних лих, кількість загиблих у країні зросла до 734 осіб. Ще 2498 людей вважаються зниклими безвісти, а 7514 людей вдалося врятувати.

У Китаї станом на вечір суботи в повіті Кьїронг загинули 16 людей, ще 546 вважаються зниклими безвісти, повідомили представники Тибету на пресконференції.

Серед 261 іноземного громадянина з 23 країн, які зникли безвісти на тибетській стороні, — 104 громадяни Непалу, 49 громадян сусідньої Індії, а також 33 латвійці, 18 американців і 15 британців. Це перші дані Китаю про зниклих із розподілом за громадянством.

У неділю після нових дощів рівень води в річці Трішулі піднявся, через що місцеві жителі та рятувальники були змушені перебратися на височини.

Непал заявляє, що не потребує іноземної допомоги для проведення загальних рятувальних робіт. Водночас речник Міністерства закордонних справ країни Лок Бахадур Чхетрі зазначив, що Непалу потрібна допомога в таких сферах, як порятунок людей із тунелів, проведення ДНК-тестів, зберігання тіл у холодильних камерах та судово-медична ідентифікація решток, що розклалися.

  • Станом на 12:00 29 серпня з 56 українцями в зоні стихійного лиха в Непалі і Тибеті втрачено зв'язок.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies