Кількість загиблих через повені в Непалі та Тибеті зросла до 750

Кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок катастрофічних повеней минулого тижня в неділю зросла до 750 осіб, ще 3044 людини вважаються зниклими безвісти.

Як пише Reuters, про це повідомили місцеві органи влади. Рятувальники були змушені перебратися на височини через підняття рівня води в річках після дощів.

Із п'ятниці рятувальні операції кілька разів призупиняли через негоду та побоювання, що озеро, яке утворилося на кордоні Непалу й Китаю внаслідок зсуву після обвалу льодовика в середу, може спричинити нові повені. Озеро почало переливатися через край і скидати воду в річки Непалу.

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За оцінками Червоного Хреста, стихійне лихо, ймовірно, зачепило понад 90 тисяч людей. Китай пов'язує катастрофу з наслідками зміни клімату.

Наразі рятувальні роботи в Непалі зосереджені на сотнях людей, які, як вважається, можуть бути заблоковані в тунелях гідроелектростанцій після того, як потоки льоду, каміння, бруду та уламків обрушилися на гірські річки Гімалаїв.

За даними непальського органу з питань стихійних лих, кількість загиблих у країні зросла до 734 осіб. Ще 2498 людей вважаються зниклими безвісти, а 7514 людей вдалося врятувати.

У Китаї станом на вечір суботи в повіті Кьїронг загинули 16 людей, ще 546 вважаються зниклими безвісти, повідомили представники Тибету на пресконференції.

Серед 261 іноземного громадянина з 23 країн, які зникли безвісти на тибетській стороні, — 104 громадяни Непалу, 49 громадян сусідньої Індії, а також 33 латвійці, 18 американців і 15 британців. Це перші дані Китаю про зниклих із розподілом за громадянством.

У неділю після нових дощів рівень води в річці Трішулі піднявся, через що місцеві жителі та рятувальники були змушені перебратися на височини.

Непал заявляє, що не потребує іноземної допомоги для проведення загальних рятувальних робіт. Водночас речник Міністерства закордонних справ країни Лок Бахадур Чхетрі зазначив, що Непалу потрібна допомога в таких сферах, як порятунок людей із тунелів, проведення ДНК-тестів, зберігання тіл у холодильних камерах та судово-медична ідентифікація решток, що розклалися.