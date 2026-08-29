Туск: Ми не можемо виключати провокацій Росії проти країн НАТО

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про посилення російської ескалації після розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо ситуації на фронті та в регіоні.
За словами Туска, Україна потребує підсилення повітряного захисту, оскільки це безпосередньо впливає на безпеку самої Польщі та всієї Європи.
Польський прем’єр наголосив, що наступні пів року будуть вирішальними, тому Варшава і Альянс готуються до будь-якого розвитку подій і не виключають можливих провокацій з боку Росії проти членів НАТО.
- Нещодавно відбулася розмова президента США з російським диктатором Путіним, після якої Трамп запевнив, що РФ не буле нападати на території НАТО.