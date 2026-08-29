Трамп назвав губернаторку Нью-Йорка дурепою через підтримку Канади

І одразу закликав голосувати за республіканця на виборах глави штату.

Президент США Дональд Трамп обурився через відмову губернаторки Нью-Йорка Кеті Гокул підтримати його указ про перейменування озера Онтаріо на озеро Америка.

Як написав президент у Truth Social, "дурепа" Гокул "оголосила, що вона на боці Канади, яка роками обдирала штат Нью-Йорк у торгівлі". Канадці нібито задоволені тим, що Гокул перебуває на посаді, бо вона "слабка та неефективна".

По відношенню до губернаторки та її колег по партії Трамп вжив слово Dumocarts - зберігаючи гру слів, його можна перекласти як "дурнократи". Вони нібито дозволяють іншим державам наживатися на Америці та ставитися до Нью-Йорка як "до сміття".

На тлі цього Трамп закликав голосувати на виборах губернатора Нью-Йорка за кандидата-республіканця Брюса Блейкмена.