Біля Бургаса болгарські військові знищили невідомий безпілотник

Військові ВМС Болгарії знищили безпілотник, який напередодні виявили біля узбережжя Бургаса. Апарат помітили 27 серпня навпроти острова Святого Івана.
Про це повідомило Міністерство оборони Болгарії, пише BGNES.
Після виявлення дрона до району направили спеціалізовану групу Військово-морських сил. Військовослужбовці провели розвідку апарата, після чого ухвалили рішення знищити його безпосередньо на місці.
Інших деталей про тип безпілотника, його походження або обставини, за яких він опинився біля узбережжя, болгарське Міністерство оборони наразі не повідомляє.
- Лиш за одну добу – 26 серпня – на узбережжі Болгарії виявили три безпілотники. Два з них знайшли в районі Варни, ще один – неподалік Поморія. До роботи залучали військових та прикордонників.
- 8 серпня безпілотник невідомого походження залетів у повітряний простір Болгарії з боку Румунії і впав орієнтовно за 100 метрів від спільного кордону двох країн-членів НАТО. БпЛА приземлився на соняшникове поле поблизу компресорної станції на Трансбалканському газопроводі, який з'єднує Туреччину і Україну.
- Згодом болгари заявили, що цей дрон був українським. В МЗС України запевнили: Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.