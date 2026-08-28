Країни Балтійського моря планують створити спільну групу для протидії дронам

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Країни, що мають вихід до Балтійського моря, планують створити спільну робочу групу для протидії безпілотникам, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак.

Як пише Reuters, про це в п’ятницю заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

Після початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році в Балтійському морі, яке омиває вісім країн НАТО та Росію, сталося численні інциденти, пов’язані з можливими диверсіями проти підводних кабелів і критично важливих газопроводів.

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Метою робочої групи буде забезпечення швидкого обміну інформацією, заявив Добріндт напередодні зустрічі зі своїми колегами з країн Балтійського моря в північному німецькому місті Фленсбург.

За його словами, іноземні держави щодня намагаються атакувати та послаблювати демократію, безпеку й економічну спроможність Європейського Союзу.

Він попередив, що такі атаки можуть «набути нового виміру найближчими місяцями», а гібридна загроза є «повсюдною».

Німеччина особливо занепокоєна загрозою з боку безпілотників після того, як на початку цього місяця в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою. Цей аеропорт є важливим вузлом військової логістики.

Німецькі посадовці публічно не звинувачували жодну іноземну державу в причетності до цього інциденту, хоча деякі депутати прямо вказували на Росію. Москва назвала інцидент «сфабрикованою провокацією».