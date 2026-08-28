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Країни Балтійського моря планують створити спільну групу для протидії дронам

Група заберпечить швидкий обмін інформацією.

Країни Балтійського моря планують створити спільну групу для протидії дронам
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт
Фото: EPA/UPG

Країни, що мають вихід до Балтійського моря, планують створити спільну робочу групу для протидії безпілотникам, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак. 

Як пише Reuters, про це в п’ятницю заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт.

Після початку Росією повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році в Балтійському морі, яке омиває вісім країн НАТО та Росію, сталося численні інциденти, пов’язані з можливими диверсіями проти підводних кабелів і критично важливих газопроводів.

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Метою робочої групи буде забезпечення швидкого обміну інформацією, заявив Добріндт напередодні зустрічі зі своїми колегами з країн Балтійського моря в північному німецькому місті Фленсбург.

За його словами, іноземні держави щодня намагаються атакувати та послаблювати демократію, безпеку й економічну спроможність Європейського Союзу.

Він попередив, що такі атаки можуть «набути нового виміру найближчими місяцями», а гібридна загроза є «повсюдною».

Німеччина особливо занепокоєна загрозою з боку безпілотників після того, як на початку цього місяця в аеропорту Лейпциг/Галле виявили безпілотник із вибухівкою. Цей аеропорт є важливим вузлом військової логістики.

Німецькі посадовці публічно не звинувачували жодну іноземну державу в причетності до цього інциденту, хоча деякі депутати прямо вказували на Росію. Москва назвала інцидент «сфабрикованою провокацією».

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