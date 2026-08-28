Reuters: Тайвань готує стратегічні острови до можливого удару Китаю

Тайвань посилює оборону островів Пенху, які можуть стати однією з перших цілей Китаю у разі спроби вторгнення. Архіпелаг розташований приблизно за 50 км від південно-західного узбережжя Тайваню та складається з близько 90 островів.

Про це пише Reuters.

Стратегічне значення Пенху полягає в його розташуванні посеред Тайванської протоки. Розміщені тут ракети можуть уражати китайські кораблі, які прямуватимуть до головного острова Тайваню. За словами екпертів, Пекіну доведеться атакувати Пенху перед спробою висадки на Тайвані.

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Тайвань уже посилює військову присутність на архіпелазі. Під час серпневих навчань там відпрацьовували відбиття морського десанту за участю танків, артилерії, мінометів і піхоти. Також уперше на островах розгорнули мобільні установки протикорабельних ракет Hsiung Feng. У липні на Пенху створили перший підрозділ безпілотників.

Окрім військової підготовки, Тайвань готує до можливого конфлікту й цивільне населення. Близько 1200 жителів Пенху вже пройшли навчання з надання допомоги під час надзвичайних ситуацій.

Місцева влада також домовляється з магазинами, аптеками та будівельними компаніями про забезпечення островів у разі кризи. Окремим сценарієм вважають китайську блокаду, яка могла б залишити Пенху без достатніх запасів. Місцева влада закликає мешканців зберігати вдома припаси щонайменше на два тижні.

Що передувало?

Кабінет міністрів Тайваню схвалив рекордний оборонний бюджет у 1,12 трлн тайванських доларів ($35,1 млрд) на наступний рік, щоб посилити стримування Китаю. Це відбувається після того, як президент США Дональд Трамп поставив під сумнів готовність Тайваню самостійно захищатися від Китаю.

Пекін вважає Тайвань частиною своєї території та не виключає застосування сили для встановлення контролю над островом. Також китайське МЗС порадило Вашингтону ставитися до питань, пов'язаних з Тайванем, з "максимальною обережністю", адже це може призвести до "надзвичайно небезпечного" стану відносин між Китаєм та США.