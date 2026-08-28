Норвежці через повідомлення про критичний стан короля почали зносити квіти до палацу

Люди біля палацу в Осло плачуть через новини про Гаральда V

В Осло на Палацовій площі сотні норвежців у четвер принесли квіти до резиденції короля Гаральда V, висловлюючи підтримку главі держави в час критичного загострення стану здоров'я. Деякі з них не могли стримати сльози.

Як пише BBC, на тлі повідомлень про те, що лікарі прогнозують монарху "найгірший сценарій", національне телебачення скасувало свою програмну сітку і перейшло на постійну трансляцію того, що відбувається біля палацу.

Упродовж дня до госпіталю унверситету Осло, де перебуває Гаральд V, приїздили члени королівської родини. Кронпринц Гокон, який є регентом на час хвороби батька, полишив усі заплановані справи, щоб бути біля ліжка короля. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере скасував візит до Німеччини.

У свої 89 років Гаральд - найстарший монарх Європи. Попри проблеми зі здоров'ям, які супроводжують його останні роки, король відмовлявся зректися на користь свого сина, бо буквально сприймає свою довічну клятву перед парламентом.