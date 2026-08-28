Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Норвежці через повідомлення про критичний стан короля почали зносити квіти до палацу

Монархія в центрі уваги всієї нації.

Норвежці через повідомлення про критичний стан короля почали зносити квіти до палацу
Люди біля палацу в Осло плачуть через новини про Гаральда V
Фото: EPA/UPG

В Осло на Палацовій площі сотні норвежців у четвер принесли квіти до резиденції короля Гаральда V, висловлюючи підтримку главі держави в час критичного загострення стану здоров'я. Деякі з них не могли стримати сльози.

Як пише BBC, на тлі повідомлень про те, що лікарі прогнозують монарху "найгірший сценарій", національне телебачення скасувало свою програмну сітку і перейшло на постійну трансляцію того, що відбувається біля палацу. 

Упродовж дня до госпіталю унверситету Осло, де перебуває Гаральд V, приїздили члени королівської родини. Кронпринц Гокон, який є регентом на час хвороби батька, полишив усі заплановані справи, щоб бути біля ліжка короля. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере скасував візит до Німеччини.

У свої 89 років Гаральд - найстарший монарх Європи. Попри проблеми зі здоров'ям, які супроводжують його останні роки, король відмовлявся зректися на користь свого сина, бо буквально сприймає свою довічну клятву перед парламентом. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies