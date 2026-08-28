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Президентка Єврокомісії здійснить поїздку в Гренландію, яка планувалась ще навесні

Хоч острів і належить Данії, але не вважається частиною Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії здійснить поїздку в Гренландію, яка планувалась ще навесні
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня відвідає Гренландію, що планувала зробити ще навесні, але двічі відкладала візит.

Як пише Euractiv, голова виконавчої влади у Євросоюзі була змушена перенести поїздку на найбільший острів світу спершу через дострокові вибори у Данії, а згодом на тлі надто тривалих перемовин у парламенті королівства щодо формування коаліції.

До Гренландії фон дер Ляєн вирушить у супроводі прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та лідера Фарерських островів Бейніра Йоханссена. У неї заплановано зустріч з головою грендандського уряду Єнсом-Фредеріком Нільсеном. 

Через зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію ЄС вирішив збільшити своє фінансування острова. Хоча Фарери і Гренландія є автономними утвореннями з данським суверенітетом, вони юридично не вважаються територією Європейського Союзу.

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