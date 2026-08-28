Президентка Єврокомісії здійснить поїздку в Гренландію, яка планувалась ще навесні

Хоч острів і належить Данії, але не вважається частиною Євросоюзу.

Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на початку вересня відвідає Гренландію, що планувала зробити ще навесні, але двічі відкладала візит.

Як пише Euractiv, голова виконавчої влади у Євросоюзі була змушена перенести поїздку на найбільший острів світу спершу через дострокові вибори у Данії, а згодом на тлі надто тривалих перемовин у парламенті королівства щодо формування коаліції.

До Гренландії фон дер Ляєн вирушить у супроводі прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен та лідера Фарерських островів Бейніра Йоханссена. У неї заплановано зустріч з головою грендандського уряду Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Через зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію ЄС вирішив збільшити своє фінансування острова. Хоча Фарери і Гренландія є автономними утвореннями з данським суверенітетом, вони юридично не вважаються територією Європейського Союзу.