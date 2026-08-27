Пашинян: Вірменія не бачить у Росії стратегічного партнера

Питання стратегічного партнерства не згадується у програмі вірменського уряду на 2026-2031 роки.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року більше неможливо говорити про стратегічне партнерство з Росією та ОДКБ.

Головною причиною посадовець назвав повне невиконання цими структурами своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Єреваном, передає агенція Arka.

У новій програмі вірменського уряду на 2026–2031 роки Росію вже не згадали як стратегічного союзника. Натомість документ передбачає лише трансформацію і поглиблення партнерських відносин. На питання журналістів Пашинян відповів, що його кабмін спирається на реальні факти, адже Москва й ОДКБ не захистили країну в критичний момент.

Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ ще у 2024 році та відмовилася фінансувати діяльність організації. Влада країни неодноразово наголошувала, що остаточно вийде з блоку, якщо союзники не нададуть чіткої політичної оцінки окупації Азербайджаном вірменських територій.

Водночас у Кремлі продовжують стверджувати, що Єреван залишається формальним учасником організації, хоч і пропускає її засідання.