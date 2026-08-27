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Пашинян: Вірменія не бачить у Росії стратегічного партнера

Питання стратегічного партнерства не згадується у програмі вірменського уряду на 2026-2031 роки.

Пашинян: Вірменія не бачить у Росії стратегічного партнера
глава вірменського уряду Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року більше неможливо говорити про стратегічне партнерство з Росією та ОДКБ. 

Головною причиною посадовець назвав повне невиконання цими структурами своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Єреваном, передає агенція Arka.

У новій програмі вірменського уряду на 2026–2031 роки Росію вже не згадали як стратегічного союзника. Натомість документ передбачає лише трансформацію і поглиблення партнерських відносин. На питання журналістів Пашинян відповів, що його кабмін спирається на реальні факти, адже Москва й ОДКБ не захистили країну в критичний момент.

Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ ще у 2024 році та відмовилася фінансувати діяльність організації. Влада країни неодноразово наголошувала, що остаточно вийде з блоку, якщо союзники не нададуть чіткої політичної оцінки окупації Азербайджаном вірменських територій. 

Водночас у Кремлі продовжують стверджувати, що Єреван залишається формальним учасником організації, хоч і пропускає її засідання.

  • Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.
  • Європейський Союз опісля оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії. 
  • Тож нещодавно Пашинян заявив, що його держава невдовзі почне процес подання заявки на вступ до ЄС.
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