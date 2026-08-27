Пашинян: Вірменія не бачить у Росії стратегічного партнера

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що після подій вересня 2022 року більше неможливо говорити про стратегічне партнерство з Росією та ОДКБ.
Головною причиною посадовець назвав повне невиконання цими структурами своїх зобов'язань у сфері безпеки перед Єреваном, передає агенція Arka.
У новій програмі вірменського уряду на 2026–2031 роки Росію вже не згадали як стратегічного союзника. Натомість документ передбачає лише трансформацію і поглиблення партнерських відносин. На питання журналістів Пашинян відповів, що його кабмін спирається на реальні факти, адже Москва й ОДКБ не захистили країну в критичний момент.
Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ ще у 2024 році та відмовилася фінансувати діяльність організації. Влада країни неодноразово наголошувала, що остаточно вийде з блоку, якщо союзники не нададуть чіткої політичної оцінки окупації Азербайджаном вірменських територій.
Водночас у Кремлі продовжують стверджувати, що Єреван залишається формальним учасником організації, хоч і пропускає її засідання.
- Перед парламентськими виборами 7 червня Росія запровадила низку заборон на вірменську продукцію. Спершу обмеження торкнулися квітів — Москва посилалася на фітосанітарні претензії. Згодом під обмеження потрапили мінеральна вода, вино, бренді, фрукти й овочі, а також риба.
- Європейський Союз опісля оголосив, що надасть Вірменії фінансову допомогу і викупить тисячі квітів, які раніше мали відправити до Росії.
- Тож нещодавно Пашинян заявив, що його держава невдовзі почне процес подання заявки на вступ до ЄС.