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СЗР: Росія вкладає величезні ресурси у будівництво цифрової тюрми

«Ростелеком» планує якнайшвидше отримати прямий доступ до роутерів і модемів у будинках росіян.

СЗР: Росія вкладає величезні ресурси у будівництво цифрової тюрми
супутникове телебачення
Фото: Жовта стрічка

Російський телеком-гігант «Ростелеком» перетворився на цифрове око Кремля і витрачає величезні ресурси на стеження за громадянами. 

За підсумками першого півріччя цього року чистий борг компанії досяг 731,56 млрд рублів, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Попри це оператор продовжує купувати обладнання і нарощувати витрати задля тотального контролю влади над суспільством. 

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«Ростелеком» планує отримати прямий доступ до роутерів і модемів у будинках росіян. Компанія вже подала заявку на реєстрацію софту «Леший коннект», який дозволить віддалено керувати параметрами домашніх Wi-Fi мереж. Формально це пояснюють «турботою про зв’язок», однак система дасть спецслужбам можливість тотально моніторити активність користувачів та збирати їхні дані.

До вересневих виборів лише в Алтайському краї «Ростелеком» встановить 860 комплексів спостереження з тисячами IP-камер. Відеоінфраструктура провайдера роками є інструментом для забезпечення «потрібних» результатів голосування і фіксації будь-якої неугодної активності, наголосила зовнішня розвідка.

Цифрове стеження коштує компанії надто дорого. За інформацією СЗРУ, лише операційні витрати за перші шість місяців року підскочили на 11% — до 359,8 млрд рублів через подорожчання матеріалів, ремонту та обслуговування мереж. Щоб перекрити діри в бюджеті та рефінансувати борги, оператор знову розміщує нові облігації на десятки мільярдів рублів.

Ситуацію ускладнює й суцільна корупція всередині провайдера. Наприкінці липня в Кірові під час отримання хабаря від підрядника затримали топменеджера місцевої філії. Розкрадання федеральних та обласних коштів на проєктах із прокладання ліній і підключення абонентів процвітало там роками.

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